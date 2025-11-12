Buen Fin 2025 en Liverpool: motos con hasta 35% de descuento

El Buen Fin 2025 está a punto de comenzar y Liverpool ya reveló algunas de sus ofertas más atractivas para quienes buscan renovar su transporte o cumplir el sueño de tener una moto nueva.

La tienda departamental anunció descuentos de hasta el 35% en motocicletas seleccionadas, disponibles tanto en sus sucursales físicas como en su tienda en línea del 13 al 17 de noviembre.

Este Buen Fin 2025 traerá impresionantes descuentos ı Foto: Freepik y Especial

Ofertas en motos en Liverpool

Entre las promociones destacadas se encuentran modelos de Italika, Vento, Honda y más, con rebajas que van del 15 al 35 por ciento, dependiendo del tipo y las características de cada motocicleta.

Por ejemplo, la Italika 150 Z pasó de $37,399 a $33,659 mientras que la Bajaj deportiva 2026 bajó de $91,499 a $69,999, convirtiéndola en una de las ofertas más llamativas este Buen Fin.

Además, Liverpool ofrece facilidades de pago a meses sin intereses con tarjetas participantes, así como la posibilidad de recibir la moto directamente en casa o recogerla en tienda, lo que facilita aprovechar las ofertas de forma rápida y segura.

Motocicleta en descuento en Liverpool ı Foto: Captura de pantalla.

Liverpool se suma al Buen Fin

Este año, la cadena departamental también ofrecerá bonos adicionales y descuentos por compras superiores a ciertos montos.

Si estás pensando en comprar una moto nueva, este Buen Fin es una excelente oportunidad para hacerlo con descuentos exclusivos y planes de financiamiento accesibles.

Puedes consultar todas las promociones disponibles en liverpool.com.mx y aprovechar las ofertas vigentes del 13 al 17 de noviembre de 2025.

Buen Fin Liverpool 2025 ı Foto: Especial

LMCT