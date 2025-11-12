Buen Fin 2025 en Liverpool: motos con hasta 35% de descuento

El Buen Fin 2025 está a punto de comenzar y Liverpool ya reveló algunas de sus ofertas más atractivas para quienes buscan renovar su transporte o cumplir el sueño de tener una moto nueva.
La tienda departamental anunció descuentos de hasta el 35% en motocicletas seleccionadas, disponibles tanto en sus sucursales físicas como en su tienda en línea del 13 al 17 de noviembre.
Ofertas en motos en Liverpool
Entre las promociones destacadas se encuentran modelos de Italika, Vento, Honda y más, con rebajas que van del 15 al 35 por ciento, dependiendo del tipo y las características de cada motocicleta.
Buen Fin 2025 en Liverpool: estos son los tenis Puma con 40% de descuento
Por ejemplo, la Italika 150 Z pasó de $37,399 a $33,659 mientras que la Bajaj deportiva 2026 bajó de $91,499 a $69,999, convirtiéndola en una de las ofertas más llamativas este Buen Fin.
Además, Liverpool ofrece facilidades de pago a meses sin intereses con tarjetas participantes, así como la posibilidad de recibir la moto directamente en casa o recogerla en tienda, lo que facilita aprovechar las ofertas de forma rápida y segura.
Liverpool se suma al Buen Fin
Este año, la cadena departamental también ofrecerá bonos adicionales y descuentos por compras superiores a ciertos montos.
Si estás pensando en comprar una moto nueva, este Buen Fin es una excelente oportunidad para hacerlo con descuentos exclusivos y planes de financiamiento accesibles.
Puedes consultar todas las promociones disponibles en liverpool.com.mx y aprovechar las ofertas vigentes del 13 al 17 de noviembre de 2025.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT