Corren a abuelitos de una banca de cafetería en La Roma y desata críticas | VIDEO

Un video que circula en redes está causando indignación entre los usuarios, pues en dicho video se puede observar el momento en el que el empleado de una cafetería no dejó a unas personas adultas mayores sentarse en una banca.

En estos días un video se hizo viral rápidamente en redes sociales, pues en este se puede observar un momento que causó indignación y molestia entre las personas.

En el video se puede observar a un hombre de camisa color oscuro y lentes parado afuera de un edificio que le pide a unas personas que se retiren de unas bancas que se encuentran en vía pública.

Se puede escuchar el momento en el que una persona le dice a este hombre “pónganle un letrero o algo”, y este argumenta que la banca “es de nuestra propiedad”, por lo que insiste a las personas que se levanten.

La persona que está grabando el video señala que dicho hombre “acaba de correr a unas personas de la tercera edad que venían a conocer este edificio” mientras señala que en el edificio en el que se encuentran hay una cafetería llamada “Ding Dong”.

Asimismo, también muestra las bancas que se encuentran en vía pública mientras dice “porque supuestamente esto es de su propiedad, aunque está en vía pública, entonces prohíben a las personas mayores sentarse”

Mientras la persona que está grabando el video muestra las bancas se puede observar que una señora se encuentra sentada en la banca, y esta dice “yo sí tengo mi café”, pues tal como indicó el hombre que aparentemente era un empleado de la cafetería, solamente pueden hacer uso de las bancas si consumen algo de la cafetería.

🚫☕ Lo que parecía una tarde tranquila terminó en indignación: un grupo de adultos mayores fue desalojado de unas bancas afuera de una cafetería en la Roma Norte, luego de que el personal asegurara que eran de propiedad privada.



El video ya es viral y desató debate sobre los… pic.twitter.com/jVDRiWrZeX — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 12, 2025

Video desata críticas contra la cafetería

Aparentemente el lugar es una cafetería ubicada en la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que piden a la alcaldesa de esta delegación, Alessandra Rojo de la Vega, que intervengan y quiten “absolutamente todas las mesas, sillas, bancas, etcétera que estén sobre la calle”.

De inmediato este video comenzó a causar reacciones de indignación y molestia, por lo que los usuarios incluso dejaron comentarios negativos en la sección de opiniones que tiene disponible Google.

“Apropiación e invasión del espacio público con mobiliario particular y mostrencos. Además, incurrieron en discriminación hacia personas de la tercera edad” señala uno de los comentarios.

La reacción de los internautas se vio rápidamente reflejada, pues ahora la calificación del lugar ya se encuentra en tan solo una estrella, pues también señalan “Aquí es donde se sienten dueños de la vía pública y corren a las personas de la tercera edad ??? Lástima que no hay 0 estrellas”