Corona de Adviento 2025: ¿Cuáles son los colores de las velas y cuál es su significado?

La Corona de Adviento marca la llegada del nacimiento del niño Dios, por lo que es una tradición colocarla en los hogares de los creyentes para marcar el inicio de la temporada navideña.

La palabra Adviento proviene del latín adventus, que significa llegada, por lo que la Corona de Adviento anticipa la llegada de Dios mediante las velas que son encendidas de manera escalonada.

Esta corona está conformada por un círculo verde, 4 veladoras que son encendida los domingos antes de navidad, y un cirio que debe ser encendido durante la cena de la víspera navideña.

Las veladoras de la Corona de Adviendo se comenzarán a encender este 2025 el domingo 30 de noviembre y terminan de ser encendidas el 21 de diciembre, mientras que el cirio del centro se enciende el 24 de diciembre.

Nacimiento del niño Dios ı Foto: Especial

¿Cuáles son los colores de las velas y significado de la Corona de Adviento?

La Corona de Adviento está formada por follaje verde de abeto, pino o materiales artificiales, pues este color está relacionado con la citrud de la esperanza ante la llegada del nacimiento del niño Dios.

En esta corona se colocan tres velas moradas, una rosa y un cirio, la primera en ser encendida es una morada, que simboliza la esperanza y es la vela de la profecía, la segunda de igual forma es morada, y esta es la vela de la paz que simboliza a Belén.

Corona de Adviento ı Foto: Especial

La tercer vela en ser encendida es la vela rosa, que simboliza la alegría y representa al pastor, mientras que la última vela en ser encendida el domingo antes de la víspera de navidad es una morada, que simboliza el amor y es la vela del ángel.

Al centro se coloca un cirio o vela blanca, la cual debe ser encendida en la cena de la víspera de navidad, y esta representa la luz que Cristo trajo al mundo con el nacimiento del niño Dios.

El primer domingo es el de la esperanza, pues este celebra el comienzo de un nuevo tiempo litúrgico y es de color morado pues este simboliza la realeza, mientras que la segunda representa a Belén con la finalidad de recordar el recorrido que hicieron María y José hacia Belén para el nacimiento de Jesús.

Elementos de la Corona de Adviento ı Foto: Especial

La tercer vela es de color rosa pues esta representa la alegría de la espera de los pastores que emprendieron su viaje para conocer a Jesús, y la cuarta representa el amor que tuvo Dios al enviar a su único hijo al mundo.