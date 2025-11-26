¿Cuáles son las fechas de la Corona de Adviento 2025?

Durante las celebraciones decembrinas algunas personas acostumbran a colocar una Corona de Adviento, la cual no sólo es un adorno decorativo, sino que está llena de significados.

De acuerdo con el portal Desde la fe, la Corona de Adviento es un adoro en forma circular debido a que este es una figura geométrica que no tiene principi ni fin, lo que pretende hacer recordar a los creyentes la eternidad de Dios.

Esta Corona de Adviento debe ser de follaje verde formado de abeto, pino o materiales artificiales, ya que este color está relacionado con la virtud de la esperanza.

Además también debe contener 3 velas moradas o blancas, un cirio o vela blanca, y una vela rosa, y estas deben ser encendidas cada domingo de Adviento mientras se hace una oración, una lectura bíblica y un villancico.

Corona de Adviento ı Foto: Especial

Fechas de la Corona de Adviento 2025

La Corona de Adviento debe contener una vela por cada domingo de Adviento y un sirio, por lo que se debe tener en total una vela rosa, 3 velas moradas o blancas y al centro un cirio o vela blanca.

De acuerdo con la tradición religiosa, las velas moradas deben ser encendidas el primero, segundo y cuarto domingo de Adviento, mientras que la rosa debe encenderse el tercer domingo de Adviento.

La vela blanca o cirio debe ser encendido durante la cena de víspera de navidad, y este debe ser colocado al centro de la Corona de Adviento para que se haga una oración “pidiendo que el Niño Jesús nazca en el corazón de cada uno”.

Debido a esto, en el 2025 las velas de la Corona de Adviento deben comenzar a ser encendidas a partir del domingo 30 de diciembre, y la segunda vela morada debe ser encendida el domingo 7 de diciembre.

Corona de Adviento ı Foto: Especial

La vela rosa debe ser encendida el 14 de diciembre, y la última vela morada debe ser encendida el 21 de diciembre, por lo que el cirio o vela blanca de la Corona de Adviento será encendido este 2025 el miércoles 24 de diciembre que es la víspera de navidad.

La Corona de Adviento es una tradición que data del siglo XIX, pues en un inicio en Alemania esta era utilizada para representar el regreso del sol durante el invierno, sin embargo, esta tradición fue adaptada a la religión católica.

