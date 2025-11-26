Vaso de oso Starbucks: ¿Cuándo llega a México y cuál es su precio?

El vaso de cristal en forma de oso de peluche de Starbucks está causando furor en redes sociales, pues este artículo tan deseado entre los coleccionistas de la marca por fin llegará a México.

Este vaso de cristal transparente con forma de osito ha sido muy cotizado por las personas que aman la marca Starbucks, pues anteriormente solamente podía adquirirse mediante revendedores.

El vaso de oso de Starbucks fue lanzado en Corea en el 2023, por lo que en otros países era casi imposible de conseguir y se revendía a costos muy elevados.

Pero luego de que este vaso llegara a Estados Unidos en noviembre, los coleccionistas de México esperaban que este artículo llegara al país, y fue confirmado recientemente por la marca.

Vaso de oso de Starbucks ı Foto: Especial

¿Cuándo llega el vaso de oso de Starbucks a México y cuál es su precio?

La llegada a México del vaso de cristal de oso de Starbucks fue confirmada por la marca, quienes también comunicaron en su página oficial la forma en la que se puede adquirir este artículo.

El vaso de oso de Starbucks podrá ser adquirido el 1 de diciembre únicamente por miembros de Starbucks Rewards en nivel Gold, pues les llegará a la aplicación de su teléfono celular un cupón.

Esto no es ninguna sorpresa, ya que en lanzamientos anteriores, como el del famoso termo Stanley rosa o lanzamientos de colaboraciones, la dinámica de compra fue parecida.

Sin embargo, esta vez sí hay un cambio, pues para poder comprar el vaso de oso de Starbucks, además de tener que ser miembro Gold y tener el cupón en tu aplicación, también deberás comprar una bebida.

“En la compra de una bebida caliente, helada o Frappuccino tamaño Grande (400ml) o Venti (500ml) preparada en barra, obtén la posibilidad de comprar el nuevo vaso cristal de oso. Sujeto a disponibilidad de vasos cristal de oso por tienda.” Informa Starbucks en su página oficial.

Aunque aún no se ha confirmado un precio exacto, algunas personas ya están publicando posibles precios para este vaso tan deseado, y apuntan que el costo podría rondar a partir desde los 869 pesos e incluso ir en aumento.

Imágenes del vaso de oso de Starbucks con salsa ı Foto: Redes Sociales

El cupón solamente dará la posibilidad de adquirir un vaso por persona, y el cupón le llegará a los miembros de Starbucks Rewards de nivel Gold el 30 de noviembre, pero solamente será asignado a quienes hayan alcanzado dicho nivel más tardar este miércoles 26 de noviembre.

Además de esto, Starbucks también puntualiza que se deberá acreditar que la persona que está adquiriendo el vaso es la titular de la cuenta de Starbucks Rewards, por lo que al momento de la compra podrían solicitarte una identificación.

Este vaso únicamente podrá ser adquirido en tiendas físicas, y al ser un producto muy esperado, posiblemente las filas comiencen a hacerse incluso antes de la apertrura de las tiendas, ya que solamente habrá un total de 37,472 disponibles en todo México.