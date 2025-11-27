¿Los actores de Stranger Things, Natalia Dyer y Charlie Heaton siguen juntos?

Natalia Dyer y Charlie Heaton son dos actores que forman parte de la serie de Netflix Stranger Things desde la primer temporada, y desde entonces ya existían rumores de un posible romance entre ambos.

Natalia Dyer interpreta a Nancy Wheeler, la hermana de Mike y la novia de Jonathan Byers, quien es interpretado por Charlie Heaton, quienes en la vida real también mantienen una relación amorosa.

La relación de Natalia y Charlie fue confirmada por ambos hasta 2017, cuando fueron fotografiados juntos en Nueva York y posteriormente asistieron como pareja oficial a la alfombra roja de los Fahion Awards en 2017.

Escenas de Stranger Things 5 ı Foto: Captura de pantalla

¿Natalia Dyer y Charlie Heaton siguen juntos?

Charlie Heaton compartió en una entrevista con la revista Wonder que su confirmación de la relación amorosa entre él y Natalia Dyer no fue una decisión premeditada, y que incluso en la actualidad los fans de Stranger Things les piden compartir más fotografías o videos juntos.

Ambos actores continúan juntos desde el rodaje de la primera temporada de Stranger Things que comenzó en 2015, por lo que llevan 10 años construyendo una relación que el actor decribió como preciosa.

Charlie Heaton apuntó que fue un regalo trabajar con Natalia Dyer, quien además de su pareja es su mejor amiga, pues puede compartir con ella la ansiedad y todas las emociones que tiene ante las dificultades que enfrentan ambos en sus carreras actorales.

Natalia Dyer y Charlie Heaton ı Foto: Especial

Por su parte, Natalia Dyer compartió en 2019 que era muy divertido trabajar con su novio, con quien podía regresar a casa después de los días largos de grabación de Stranger Things.

Ambos actores han preferido mantener su relación pública pero de manera reservada, pues de acuerdo con Dyer, prefiere mantenerlo para ella misma pues, al igual que sus amigos y su familia, su relación con Heaton es muy importante.