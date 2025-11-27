El esperado Volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things llegará a Netflix para marcar un momento decisivo en la historia del Upside Down.

Tras el impacto de los primeros cuatro episodios que se estrenaron ayer, los seguidores de la serie se preparan para descubrir cómo se resolverán las tensiones acumuladas en Hawkins y qué destino enfrentarán Eleven y compañía.

La producción, ambientada en los años 80, se volvió desde su primera temporada en un fenómeno cultural global. El final de la serie de Netflix promete convertirse en un evento histórico que será compartido por millones de fans. Te contamos cuándo podrás ver los capítulos del Volumen 2.

¿Cuándo sale la parte 2 de Stranger Things 5?

La temporada 5 de la serie Stranger Things consta de 8 capítulos; Netflix decidió dividir los episodios en volúmenes. La primera parte o el Volumen 1 se publicó en la plataforma de streaming el pasado 26 de noviembre.

Mientras tanto, el Volumen 2 o la segunda parte se lanzará el próximo jueves 25 de diciembre de 2025. Este estreno está integrado por tres episodios que acompañarán a los fans en pleno festejo de Navidad.

Los episodios de la quinta temporada de Stranger Things se lanzarán de manera simultánea a nivel global a través de Netflix para que los seguidores de distintos países accedan al contenido al mismo tiempo y puedan así disfrutar del desenlace de la aclamada historia. Los capítulos estarán disponibles a partir de las 7:00 p.m. hora del centro de México.

El Volumen 1 o primera parte de la aclamada serie dejó al público impactado, por lo que el siguiente estreno está lleno de expectativa.

stranger things 5 vol. 1 is now playing. pic.twitter.com/f8Vq8XJZl2 — sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) November 27, 2025

Reparto de Stranger Things 5

La temporada 5 de Stranger Things regresó con el reparto clásico de la serie. Sin embargo, Netflix dio a conocer que una nueva actriz se integra a la entrega final. Las actrices y los actores que veremos esta ocasión son: