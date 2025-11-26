Con el estreno de la quinta temporada de Stranger Things a la vuelta de la esquina, los fanáticos buscan tener un recuerdo único de la serie de Netflix. Algunos usuarios de redes sociales han compartido fotos e imágenes al estilo de la producción protagonizada por Millie Bobby Brow.

La IA cuenta con herramientas gratuitas que permite a los usuarios transformarse en personajes de la serie. Una opción es utilizar Nano Banana, el modelo de generación de imágenes integrado en Gemini, de Google; además de Chat GPT y Copilot.

Descubre los prompts o descripciones que debes introducir en tu aplicación favorita para crear retratos personalizados con la estética del universo de Hawkins.

Estos son los prompts para hacer tus fotos estilo Stranger Things

Para lograr un efecto estilo Stranger Things puedes recurrir a distintos prompts inspirados en versiones que han circulado dentro de la comunidad de fans de la serie en redes como X y TikTok. Los efectos reflejan con precisión el estilo visual característico de la serie de Netflix.

Cuarto misterioso: Este prompt te coloca en un entorno típico de los años 80, con la emblemática camiseta del club y una presencia inquietante al fondo. Resulta perfecto si lo que buscas es un retrato con un aire sombrío de estilo grunge.

Sólo debes escribir en la IA de tu preferencia lo siguiente: “Haz un retrato del sujeto de la imagen de referencia sentado en el borde de una cama desordenada de estilo vintage de los años 80. Esta persona viste una camiseta negra del “Hellfire Club” y unos jeans de mezclilla mientras sostiene un bate de béisbol con clavos. El dormitorio está lleno de pósters retro en las paredes. La iluminación es sombría, combinando el cálido resplandor de las luces navideñas colgadas en el cabecero de la cama con la fría luz azul de la luna. En la oscura puerta abierta detrás, se distingue tenuemente la silueta de un Demogorgon. Debe tener estética de terror ochentero, mantener el parecido facial y con granulado cinematográfico".

Foto estilo Stranger Things en una habitación ı Foto: IA Adobe

Foto estilo primera temporada de Stranger Things: Con este prompt puedes recrear la icónica fotografía en el sillón, con el abecedario escrito en la pared, de la temporada 1 de la historia.

Escribe lo siguiente para obtener la foto o imagen, según lo desees: “Toma interior hiperrealista de la persona de la imagen de referencia sentado con las piernas cruzadas en un sofá con estampado floral desgastado. La persona luce tensa y paranoica. Además, empuñan un hacha de incendios y viste una camisa de franela a cuadros. La habitación está desordenada y en la pared detrás, el alfabeto está pintado con pintura negra tosca. Grandes luces navideñas multicolores cuelgan sobre las letras, logrando proyectar intensas luces rojas y amarillas sobre el rostro de la persona. Mantén la identidad del sujeto, pero agrega una atmósfera de misterio y suspenso”.

Imagen y foto estilo primera temporada de Stranger Things ı Foto: IA Adobe/Copilot

Recrea el póster de la temporada 5 de Stranger Things: Con sólo una fotografía en primer plano puedes crear uno de los pósters de la serie de esta última temporada.

Sólo escribe: “Recrea el póster de Stranger Things 5 donde aparecen los actores de la serie en primer plano. Mantén las tonalidades rojizas y el número cinco en el fondo. La foto debe ser hiperrealista”.

Póster original y póster de IA de Stranger Things 5 ı Foto: X @Stranger_Things/IA Adobe

Recomendaciones para obtener una foto increíble: