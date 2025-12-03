¿Cuánto cuesta el árbol de navidad viral de Home Depot?

En la época decembrina muchas personas acostumbran a colocar un árbol navideño dentro de sus hogares, y estos pueden ser pinos naturales o árboles artificiales que se montan cada año durante diciembre.

Los árboles navideños sin duda alguna forman parte de las decoraciones navideñas por excelencia en los hogares, por lo que en el mercado podemos encontrar diversas opciones.

Recientemente los internautas comenzaron a compartir fortografías e incluso videos de cómo decoraban sus árboles navideños, y sin duda alguna un árbol en específico captó la atención de muchas personas de inmediato.

Árbol de navidad viral ı Foto: Redes Sociales

Costo del árbol de navidad viral de Home Depot

El árbol que captó la atención de los internautas es un pino artificial que incluye luces LED en su estructura, por lo que está iluminado sin necesidad de agregar una tira de luces.

Este árbol contiene 2 mil 250 luces LED de 3 milímetros incorporadas en las puntas e árbol, y estas cambian entre color cálido y multicolor con 10 funciones de iluminación que pueden ser controladas a distancia.

El árbol navideño viral de la tienda Home Depot se llama Gran Duchess, y este tiene un costo de 9 mil 799 pesos, sin embargo, en su página en línea se encuentra con un precio de promoción, por lo que cuesta 7 mil 849 pesos actualmente.

Árbol de navidad The Home Depot ı Foto: Captura de pantalla

¿Por qué se coloca un árbol de Navidad?

No existe solamente una historia sobre el por qué se coloca un árbol dentro de las casas durante la época navideña, pues algunas versiones apuntan que esto se debe a las celebraciones paganas del solsticio de invierno.

Mientras que otras versiones señalan que esta radición proviene de países Europeos, en los que desde el año 1510, cuando, de acuerdo con National Gegraphic, los mercaderes comocidos como Casa de las Cabezas Negras “paseó un árbol por la ciudad, lo decoró y después lo quemó.”

En otras versiones se señalan que esta tradición podría provenir de Alemania, y de igual manera esta versión señala que esto podría haber sido retomado de ceremonias paganas en las que sacrificaban robles.

Regalos navideños ı Foto: Especial

Actualmente también se señala que el árbol de navidad hace referencia al árbol que tenía el fruto prohibido que comieron Adán y Eva en los relatos religiosos, por lo que podría recordar que Jesucristo vino a la Tierra como parte de una promesa de reconciliación con la humanidad.