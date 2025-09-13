Los hermanos más famosos de Disney regresan a la pantalla grande con Una Navidad muy Jonas Brothers, una nueva película original de la plataforma Disney+. La cinta, producida está producida por Disney Branded Television y 20th Television.

El filme cuenta con un elenco estelar que está encabezado por Kevin, Joe y Nick Jonas. Los cantantes se interpretan a sí mismos y el públicó será testigo de algunos cameos especiales de la familia Jonas.

Una Navidad muy Jonas Brothers está dirigida por Jessica Yu (de Quiz Lady y This Is Us), quien ha sido ganadora de premios Emmy y Oscar. Además, el guion es obra de Isaac Aptaker y de Elizabeth Berger, (de This Is Us y Yo soy Simón), junto con los productores Adam Fishbach, Spencer Berman y Scott Morgan.

TE RECOMENDAMOS: Invita a sus fans a apoyar Bellakath compra 121 mil pesos en material de curación para víctimas de explosión en Iztapalapa

Y, por si no fuera poco con esta producción y actores de lujo, la música original de la película está a cargo de Justin Tranter, quien fue nominado a los GRAMMY.

La cinta contará por participaciones especiales como Billie Lourd, Laverne Cox, KJ Apa, Andrew Barth Feldman, Andrea Martin, Kenny G, Justin Tranter, Randall Park, Jesse Tyler Ferguson y Chloe Bennet.

Te compartimos el póster oficial de la película Una Navidad muy Jonas Brothers.

Esta Navidad tienen una misión: llegar a casa... cueste lo que cueste 🏠🎄#UnaNavidadMuyJonasBrothers estreno 14 de noviembre, solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/P47iM4MHav — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) September 5, 2025

Una Navidad muy Jonas Brothers: Fecha de estreno, dónde ver y de qué trata la película

En Una Navidad muy Jonas Brothers los hermanos Jonas deben superar varios obstáculos mientras intentan viajar desde Londres hasta Nueva York para pasar las fiestas de Navidad con sus familias. La película también incluye canciones originales, humor, situaciones cómicas y momentos entrañables propios del espíritu navideño que pondrán en aprietos a Kevin, Joe y Nick Jonas.

La cinta se estrenará el 14 de noviembre de 2025 y estará disponible exclusivamente en la plataforma de streaming Disney+.

A continuación, te compartimos el avance oficial de la película Una Navidad muy Jonas Brothers.

Primer avance oficial de Una Navidad Muy Jonas Brothers.



Se estrena el 14 de noviembre en Disney+. pic.twitter.com/IsG2XXTSJw — Disney+ LATAM News | NOT AFFILIATED (@MyDisneyLA) September 13, 2025

Películas y documentales de los Jonas Brothers

Los hermanos Jonas han participado en varias películas y documentales, como:

Camp Rock (2008)

Camp Rock 2: The Final Jam (2010)

Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009), aparece en Disney+

Chasing Happiness (2019), disponible en Amazon Prime Video México

Happiness Continues (2020)