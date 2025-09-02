Marvel Zombies: Disney+ revela nuevo tráiler de la serie para adultos

Marvel Zombies es la próxima serie animada de Disney+ que muestra uno de los universos alternativos al principal que vemos en las películas del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), en el que los héroes y villanos más poderosos se transforman por un virus que los infecta.

¿De qué trata Marvel Zombies?

Recordemos que la primera vez que vimos adaptada al mundo del streaming la historia de Marvel Zombies fue en el año 2021 con la serie animada What If...? de Disney+ que mostraba universos alternos de la compañía de superhéroes. El episodio recibió una muy buena recepción que provocó la creación de una serie en torno a la historia.

This fall, the undead assemble. On September 24, stream #MarvelZombies, a Marvel Animation four-part event, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/KpCKEGuDZo — Marvel Studios (@MarvelStudios) September 2, 2025

En la serie, Yelena Belova (Black Widow), Red Guardian, Shang-Chi, Blade, Black Panther, Spider-Man, Thor, Dr. Strange y América Chávez tendrán que sobrevivir a un mundo infestado de muertos vivientes.

Spider-Man, el Capitán América, Ant Man, Namor y Scarlett Witch, son algunos de los personajes icónicos de Marvel transformados en zombis y sedientos de sangre, retorcidos por la maldición. Estos zombis, a diferencia del resto, mantienen su conciencia, inteligencia y poderes, pero no pueden resistir el hambre.

La amenaza crece en los cinco tomos de los comics originales con la revelación de que el propio Galactus se convirtió en zombi después de tratar de devorar la tierra. De ese modo, se transformó en una fuerza imbatible.

¿Dónde ver Marvel Zombies y cuándo se estrena?

La serie estará disponible a través de la plataforma de Disney+ y se estrena el próximo 24 de septiembre, por lo que falta muy poco para conocer más de esta intensa historia que promete secuencias llenas de acción con personajes icónicos.

Cabe mencionar que se tratará de una serie para mayores de edad, siendo este el primer proyecto de animación en Marvel que no es para todo el público. Su clasificación +18 tiene que ver con el tono oscuro, enfoque adulto y escenas sangrientas que darán mucho de qué hablar.

Elenco de Marvel Zombies

El reparto de la serie de Marvel Zombies contará con el siguiente reparto de actores, algunos que volverán a sus papeles originales del UCM:

Elizabeth Olsen

Paul Rudd

Florence Pugh

David Harbour

Tessa Thompson

Simu Liu

Awkwafina

Hailee Steinfeld

Wyatt Russel

Randall Park

Iman Vellani

Dominique Thorne

Tráiler de Marvel Zombies