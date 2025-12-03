¿Quién es Taynara Souza, a quien le amputaron las piernas tras agresión en Brasil?

Esto se sabe sobre ella

Fuertes imágenes que circulan en redes sociales causaron indignación entre miles de personas, pues muestran lo que se cataloga como un intento de feminicidio en Brasil.

La víctima, identificada como Taynara Souza Santos, fue atropellada tras salir del bar Tubarão, en Rua Tenente Amaro Felicíssimo.

Las imágenes revelan cómo su cuerpo quedó atrapado bajo el vehículo y fue arrastrado a lo largo de la Avenida Morvan Dias, desde Figueiredo hasta la altura de Rua Manguari. Testigos lograron detener al responsable, identificado como Douglas Alves de Silva, exnovio de Taynara, quien habría reaccionado violentamente luego de discutir con ella dentro del bar.

Taynara fue trasladada de emergencia al Hospital Municipal Vereador José Storopolli, donde los médicos realizaron una cirugía inmediata. Debido a las graves lesiones y múltiples fracturas, se determinó la amputación de ambas piernas para salvarle la vida.

¿Quién es Taynara Souza?

Taynara Souza, de 31 años, es una madre dedicada y trabajadora. Sus familiares la describen como una mujer comprometida con sus dos hijos de 12 y 7 años, con quienes mantenía una relación cercana y estable.

De acuerdo con declaraciones de la familia, la mujer laboraba en una agencia de comercio electrónico, donde era apreciada por su disciplina y responsabilidad.

Tras la cirugía, Taynara permanece en la UCI, estable dentro de la gravedad. Los médicos monitorean su evolución mientras la familia espera buenas noticias en los próximos días.

Los seres queridos de Taynara han solicitado justicia y una investigación exhaustiva. También piden apoyo para enfrentar las implicaciones médicas y económicas que traerá su recuperación.

