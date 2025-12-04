¿Cuándo es la última luna llena del año? Esto sabemos

La luna llena también es también conocida como plenilunio, y en este momento de sus fases, la Luna se puede ver muy iluminada desde la Tierra, por lo que es una de las formas más reconocibles y características de este satélite.

Pese que la Luna parece ser más grande durante su fase de luna llena, de acuerdo con una publicación de Gaceta UNAM, esto se debe a una ilusión lunar provocada por nuestro cerebro, ya que este percibe más grandes los objetos que se encuentran cerca al horizonte.

La Luna se encuentra en su fase de luna llena cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados, por lo que esta tiene más brillo, y cuando se trata de una super Luna llena, puede parecer hasta un 14 por ciento más grande y un 30 por ciento más brillante.

¿Cuándo es la última luna llena del año?

Para cerrar el año aún queda la última Luna llena, y en esta ocasión se tratará de una superluna, por lo que los aficionados de la astronomía podrán disfrutar de esta por última vez en diciembre del 2025.

La Luna llena de diciembre, además de tratarse de una superluna, también cuenta con otra característica especia, pues se tratará de una Luna Fría, pues esta ocurre cuando la temperatura desciende en el hemisferio norte del planeta.

El término luna fría proviene de las tribus nativas, ya que estas consideraban la aparición de la luna llena en esta temporada como el inicio de las noches más frías del año.

Luna llena ı Foto: Especial

Esta superluna fría podrá ser apreciada durante esta noche del jueves 4 de diciembre, y expertos apuntan que podría visualizarse a partir de las 18:00 horas en México, asimismo, se estima que esta podría estar iluminando el cielo del 3 hasta el 5 de diciembre.

La superluna fría podrá ser apreciada en el cielo nocturno a simple vista siempre y cuando no se encuentre en un espacio lleno de luces artificiales, por lo que se recomienda mantenerse en un lugar más oscuro.

Asimismo, la superluna fría podrá ser apreciada a detalle con binoculares, cámaras o telescopios, y quien quiera disfrutarla debe aprovechar esta oportunidad, pues este evento no se repetirá hasta el 2042.

Para cerrar el año también se tien previsto que el 7 de diciembre mercurio alcance su máximo punto de separación del Sol, y esa misma noche la Luna se acercará a Júpiter, y estos alcanzarán su punto más alto aproximadamente a medianoche.

Para el 13 y 14 de diciembre se podrá observar la lluvia de meteoros Gemínidas, y el 21 de diciembre se espera la llegada del sosticio de invierno, por lo que aún quedan algunos eventos astronómicos para cerrar este 2025.