Surge Sister Hong Mexicana: Hombre se hacía pasar por mujer en Mérida para extorsionar hombres

El caso de Sister Hong resurgió, pero ahora en México, cuando un hombre con un modus operandi en el que se vestía de mujer para extorsionar a otros hombres en la zona de Mérida en el país.

La Sister Hong original es de China se trataba de un hombre de 38 años de edad que se vestía de mujer, se citaba con hombres en una habitación.

Los sujetos llegaban a la casa de Sister Hong con regalos peculiares que eran frutas, despensa, entre otro alimentos de primera necesidad.

TE RECOMENDAMOS: Causa revuelo El VIDEO de la colaboración de Lady Pays y Karely Ruiz

Y procedían a tener relaciones íntimas, en las redes sociales se difundieron más de mil videos de encuentros íntimos entre Sister Hong y los hombres.

Sister Hong conocía a los hombres a través de aplicaciones de citas y ella se ponía que era mujer, sin embargo, cuando los sujetos llegaban a reunirse con ella se daban cuenta que en realidad era hombre, pero lo que más llamó la atención de los videos es que algunos pese a descubrir la mentira continuaban adelante con el encuentro íntimo.

Ahora surgió un caso similar, pero en México, específicamente en el estado de Mérida y la llamaron la Sister Hong de Mérida o Sister Hong Mexicana.

Esta es la historia de la Sister Hong Mexicana

La Sister Hong Mexicana se trata de un hombre llamado de Juan Pablo “N”, un sujeto de 43 años, acusado de extorsionar a otros hombres.

Según la información difundida por la Fiscalía General de Quintana Roo y de la Secretaría de Seguridad de Yucatán, el hombre utilizaba un perfil con nombre ficticio en un sitio web para contactar a la víctima.

Juan Pablo "N", conocido en redes como Sister Hong de Mérida ı Foto: Especial

Juan Pablo “N” ejerció diversos mecanismos de presión y exigencias económicas sobre el afectado, solicitando tres mil pesos y amenazando con divulgar su información personal si no cumplía con el pago.

Juan Pablo N, Sister Hong de Mérida ı Foto: Especial

Días después, el imputado volvió a contactar a la víctima y exigió nuevamente la misma cantidad, la cual fue depositada. Al día siguiente, Juan Pablo “N” solicitó 12 mil pesos; sin embargo, la víctima no contaba con esa suma, por lo que solo pudo enviar mil 800 pesos.

Sin embargo, al no recibir la cantidad solicitada el sujeto llamado Sister Hong Mexicana pidió 20 mil pesos. Ante la extorsión la víctima puso una denuncia y se giró una orden de aprehensión contra el sujeto.

Juan Pablo “N” fue detenido en Mérida y luego trasladado al municipio de Benito Juárez en Quintana Roo.