Captan IMPACTANTE OVNI en Orizaba, Veracruz | VIDEO

Un impactante momento se vivió cerca del cerro de Escamela en Orizaba, Veracruz, cuando un Objeto Volador No Identificado (OVNI) fue avistado dejando en asombro al residente que logró capturar la imagen en video.

De acuerdo con El Vigilante Orizabeño, cuenta de Facebook que difundió el video, las imágenes fueron captadas por una persona identificada como Ikal Cuauhtli Iktan la madrugada del 30 de noviembre.

En el video que se volvió rápidamente viral en redes sociales se puede observar un grupo de seis luces circulares, una más grande que las demás, que despiden un color rojizo, viajando en forma de triángulo.

La ‘luz’ más grande se mueve al centro de la formación, mientras que las demás se forman formando un triangulo a su al rededor.

De acuerdo con pobladores de la zona, no es raro observar luces en el cielo de Veracruz, especialmente en la zonas más pegadas a las sierras, pues afirman, que es común ver formaciones de luces ya entrada la madrugada.

¿Ovni real?

Mientras muchos afirman que es un autentico video de ovnis, otros más aseguran que no es más que un grupo de drones que surcan el cielo.

Aunque los fanáticos de la ufología debaten esta teoría afirmando que no es posible que un grupo de drones vuelen tan alto.

Este no es el primer caso de avistamientos en la región, pues apenas hace unos días otro supuesto video de ‘aliens’ viajando por el Veracruz se comenzó a hacer viral en redes sociales.

Aunque este caso fue ampliamente desmentido, pues en realidad lo que se captó fue el reflejo de una luz que se encontraba cerca del sitio.

El fenómeno ovni

