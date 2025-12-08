5 Rituales de navidad para la prosperidad y el amor

Durante la época navideña las personas pueden comenzar con los rituales para recibir el año con positivismo, energía nueva y todo lo necesario para dejar las cosas negativas atrás.

La navidad es una festividad en la que las personas comparten tiempo de calidad con sus seres queridos, familiares y amigos, y algunas otras aprovechan la energía de este día para hacer riturales.

Los rituales navideños buscan manifestar distintos propósitos y deseos como la prosperidad, el amor, la estabilidad, abundancia, e incluso funciona para plasmar ideas y metas para el próximo año.

Navidad ı Foto: Especial

Rituales navideños para la prosperidad y el amor

Algunos rituales navideños deben hacerse durante la noche del 24 de diciembre, mientras que otros están dirigidos al inicio de la navidad, por lo que deben hacerse durante la mañana del 25 de diciembre.

Durante la mañana del 25 de diciembre se puede encencer una vela dorada acompañada de canela, sal, laurel y sahumerio, y al encender la vela se puede visualizar la prosperidad que queremos para el próximo año.

El arroz y las legumbres están relacionadas con la prosperidad y la abundancia, por lo que algunas personas colocan al centro de sus mesas adornos que contienen estos elementos para atraer estos buenos deseos.

Además de la vela dorada, también se puede realizar una manifestación de metas, propósitos y deseos para el año siguiente mientras se enciende una vela blanca, ya que esta representa la claridad y la conexión divina.

Brindis de navidad ı Foto: Especial

Un ritual distinto puede incluir a toda la familia, pues con una simple actividad se puede reavivar la convivencia y los buenos deseos entre todas las personas que se encuentren reunidas durante la cena navideña.

La persona qu organice la actividad debe proporcionar hojas de papel y plumas o lápices para que todos puedan escribir sus deseos personales y familiares para el año que está por comenzar, y estos pueden colocarse doblados dento de un recipiente transparente que decore la casa durante todo el año.

Una tradición que existe en algunas regiones es colocar muérdago para que las personas que se paren debajo de este se besen, sin embargo esta planta también funciona como una protección para las malas energías.

Realizar un brindis con la mano derecha puede traer abundancia, ya que algunas personas tienen la creencia que si se realiza el brindis navideño con la mano izquierda esto puede atraer mala suerte o malas energías.