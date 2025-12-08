El Registro Nacional de Infieles ha sido replicado en diversos países, luego de que este ganara popularidad en Perú debido a su acelerado esparcimiento por medio de redes sociales.

Debido a su gran alcance en redes sociales, el Registro Nacional de Infieles (RNI) comenzó a difundirse no solo en Perú, sino en otros países de América Latina como México, Colombia y Ecuador.

Tanto en Ecuador como en los demás países, el RNI expone casos de hombres que le han sido infieles a sus parejas, por lo que esta llamada “lista negra” a desatado diversos tipos de opiniones entre los internautas.

¿Dónde ver el Registro Nacional de Infieles de Ecuador?

El RNI de Ecuador se comenzó a compartir por medio de grupos privados, sin embargo, al igual que el de otros países esta lista se comenzó a hacer conocida a nivel nacional e internacional.

En el RNI de Ecuador se pueden encontrar datos sensibles de las personas señaladas por infidelidad amorosa como nombre, apellidos, ciudad en la que reside, su ocupación u oficio y una descripción de la infidelidad.

Actualmente también existe una página web que ya cuenta con 52 mil 874 registros, en los que se encuentran 24 provincias registradas y en promedio la edad de las personas señaladas como infieles es de 28 años.

Las estadísticas de la página web del Registro Nacional de Infieles de Ecuador posicional a Quito en el primer lugar con 11 mil 598 registros, mientras que Guayaquil ocupa el segundo puesto con 9 mil 342 registros, y Ambato ocupa el tercer lugar con 3 mil 258 registros.

La edad promedio de la que más se encuentran registros de infieles es de entre 26 y 30 años con un 36 por ciento, mientras que las personas de 18 a 25 años ocupan el 24 por ciento de las historias de infidelidad, y de 31 a 35 años ocupan el 25 por ciento.

En cuanto a las ocupaciones, los ingenieros ocupan el primer puesto con 5 mil 874 registros, seguidos de los comerciantes con 4 mil 523 registros, y los médicos con 3 mil 891 registros se colocan en el tercer lugar.

De acuerdo con la página del Registro Nacional de Infieles de Ecuador, las estadísticas y los datos expuestos solamente son expuestos con fines de entretenimiento, ya que son anécdotas ficticias de usuarios anónimos.

Asimismo, precisan que la plataforma no verifica la información que se comparte dentro de la página, y que “ninguna historia, anécdota o registro publicado debe ser considerado como información real o verificable.”