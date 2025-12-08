¿Dónde ver el Registro Nacional de Infieles de Perú?

El Registro Nacional de Infieles de Perú comenzó con un documento de excel en el que se exponían datos de hombres que habían sido infieles a sus parejas, con la finalidad de prevenir a personas que pudieran establecer alguna relación con dichos hombres a futuro.

El Registro Público de Infidelidad de Perú también fue conocido como La lista negra de las girls, y en este documento de excel se encontraban nombres, edad, distrito e incluso fotografías de los hombres señalados por infidelidad.

Esta iniciativa ganó popularidad en redes sociales, por lo que La lista negra de las girls pasó de ser un documento de excel a una página web, y esto llegó incluso a otros países de América Latina que también lanzaron su propio Registro Nacional de Infieles.

Avisos de la Red de Anécdotas de Infidelidad y el Registro Nacional de Infieles ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo ver el Registro Público de Infidelidad de Perú?

Actualmente existen diversas páginas en las que se difunden las historias relacionadas con infidelidades, e incluso en algunas páginas señalan que no realizan cobros, ya que se denunció que una de estas pedía pagos por medio de Yape para eliminar los datos que se encontraban públicos.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú informó que el sitio Registro Público de Infidelidad en el Perú podría afectar la imagen y reputación de las personas menciondas.

De acuerdo con la ANDP, esta práctica puede constituir un delito al difundir y vulnerar los datos personales, pues la protección de datos se encuentra regulada por la Ley Número 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.

Red de Anécdotas de Infidelidad ı Foto: Captura de pantalla

Debido a esto, en algunas páginas únicamente se publican los nombres y las iniciales correspondientes a las personas señaladas por infidelidad en las historias que se comparten dentro de la plataforma.

En la página de la Red de Anécdotas de Infidelidad, Perú ocupa el primer puesto con 10 mil 866 registros, de los cuales al menos 3 mil 726 pertenecen a Lima, y la mayr parte de las historias pertenecen a personas de entre 18 y 23 años de edad.

En las historias se pueden encontrar las iniciales de la persona, la edad, su ocupación, el tiempo que duró la relación, el periodo de la infidelidad, fotografías o capturas de pantalla como pruebs iniciales y datos adicionales para detallar la historia.

Gráficas por país del RNI ı Foto: Especial

