Este es el VIDEO de la pelea afuera de un motel viral de Tik Tok

Un video en el que se puede apreciar una pelea un tanto peculiar se hizo viral en Tik Tok en tan sólo dos días, este actualmente cuenta con 493.6 mil vistas y 400 comentarios llenos de humor mexicano.

El video, que fue grabado por un copiloto desde un automóvil en movimiento, muestra el momento exacto en el que se están peleando unas cinco personas fuera de un motel.

Lo peculiar de este video no termina ahí, pues dos de las personas que se encuentran peleándose no tienen camisa puesta, y además de todo, hay una carroza funeraria estacionada justo al frente del lugar en el que se está desatando la riña.

La descripción del video de humor contiene la descripción “Imagínate vivir en Dubai y perderte lo mágico que es México”, por lo que ahora este video se une a los cientos que forman parte de ¿es México o IA?.

Pelea viral de Tik Tok ı Foto: Especial

Comentarios del video de la pelea afuera del motel

Entre los comentarios con más me gusta podemos encontrar todo tipo de humor, pues algunos usuarios colocaron frases como “La funeraria: aquí cae cliente” o “el motel y la carroza por si se da un entierro”.

Asimismo, otros usuarios comentan “motel, personas peleando, la funeraria. Adivina si es IA o es México???” y algunos señalan que es real, pues presuntamente esta riña se daría afuera de un motel ubicado en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“No sé que me llamo más mi atención, un motel qué renta por solo 2 horas ?? antes eran de 6 horas qué paso ???? la carroza o la gente peleando en la entrada JAJAJAJAJAJAJA” señala otro usuario en la sección de comentarios del video viral.

Algunos otros usuarios le comentaban a la persona que posteo el video que si “la de estacionarte no te la sabes”, mientras que otros le señalan que hubieran conducido más despacio para ver bien la pelea.

Comentarios de la pelea viral de TikT Tok ı Foto: Captura de pantalla

Sin duda alguna este tipo de videos muestran que el humor mexicano siempre encuentra maneras creativas de hacer bromas de situaciones poco usuales que al parecer solo pueden ser presenciadas en el país.

Los videos en los que las personas preguntan, a manera de broma, si se trata de México o de Inteligencia Artificial, destacan las situaciones divertidas y poco comunes que se pueden clasificar como surrealistas en el país.

