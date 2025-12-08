¿Qué milagros hace la Virgen de Juquila? Esto se sabe

El 8 de diciembre se celebra a la Virgen de Juquila, y pese a que este día es cuando se celebra, los fieles acuden a la iglesia y realizan peregrinaciones incluso desde días antes.

El Día de la Inmaculada Concepción se realiza una de las fiestas religiosas más importantes no sólo de Oaxaca, sino del país, ya que el 8 de diciembre se acostumbra realizar misas, procesiones y danzas folclóricas en honor a la Virgen de Juquila.

Además de eso, las celebraciones en el Santuario de Santa Catarina Juquila, en Oaxaca, también incluyen música, perefrinaciones, fuegos artificiales e incluso un sinfín de platillos típicos de la región.

¿Qué milagros hace la Virgen de Juquila? ı Foto: Especial

¿Por qué se celebra a la Virgen de Juquila?

De acuerdo con los relatos religiosos, en 1550 un fraile dominicano llegó a Oaxaca con una pequeña imagen de tan solo 30 centímetros de la Virgen que estaba tallada, y dicha imagen se convirtió en un objeto de veneracion para las personas de la región.

Esto se debe a que la pequeña imagen concedía milagros para las personas que le realizaban peticiones, y en 1633 se trasladó esta imagen a la iglesia debido a la popularidad que alcanzó.

Una tragedia alcanzó a la imagen de madera, pues la iglesia donde se encontraba la Virgen sufrió un incendio, por lo que los devotos lo tomaron como una señal por parte de la pequeña figura, y asumieron que esta quería tomar un color moreno, tal como el de las personas que habitaban en la región.

A partir de 1917 la Virgen se instauró en Juquila de manera definitiva debido a que un obispo firmó un edicto para que la figura nunca fuera movida de lugar, y se le celebra el 8 de diciembre ya que ese día, pero en 2014, fue la Coronación Pontificia por parte del Nuncio Apostólico Christophe Pierre, representante del Vaticano.

Coronación de la Virgen de Juquila en 2014 ı Foto: Especial

¿Qué milagros hace la Virgen de Juquila?

Algunos fieles piden la intercesión de la Virgen de Juquila en los casos difíciles, y debido a las visitas que realizan los peregrinos, también se le pide protección para todos aquellos que emprenden un viaje para visitarla.

Además de esto, se le pide salud para la familia, liberación de todo tipo de pecado, y también se le piden todo tipo de favores como conseguir trabajo, y estos se agradecen por medio de oraciones cuando estos son concedidos.

Asimismo, se le extienden oraciones para mejorar la situación económica, renconciliaciones familiares, y ayuda en situaciones complicadas, ya que esta tiene la advocación de la Limpia y Puta Concepción.