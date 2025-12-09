Registro Nacional de Infieles en México: ¿Cómo exponer a un infiel?

El Registro Nacional de Infieles expone historias de infidelidades de personas, principalmente de hombres, ya que esta iniciativa busca ayudar a otras personas previniéndolas de posibles futuros engaños.

Esta iniciativa nació en Perú, donde hicieron un documento de excel en la que exponían nombre, fotografía, edad, ocupación y departamento de las personas que eran infieles, y este documento también era conocido como “la lista negra de las girls”.

En un comienzo este documento de acceso libre era compartido mediante grupos, pero este ganó popularidad rápidamente en redes sociales, por lo que esta iniciativa comenzó a expandirse no sólo en Perú sino en América Latina.

Gráficas por país del RNI ı Foto: Especial

¿Cómo exponer a un infiel en México en el Registro Nacional de Infieles?

Al ganar popularidad en redes sociales, el Registro Nacional de Infieles pasó de ser un documento de excel a una página web, sin embargo, actualmente existe más de una página en la que se exponen dichas historias de infidelidad.

La primer página del Registro Nacional de Infieles que aparece en el buscador es una con color rosa oscuro, mientras que la primera que se hizo es una de color rosa claro con negro y un logo de corazón roto.

En la página Red de Anécdotas de Infidelidad, que es la primera que se creó, puedes seleccionar México en el apartado de país de la parte superior, y posteriormente debes dar clic en Nuevo Infiel.

Una vez que des clic en Nuevo Infiel te aparecerán los Términos Legales y Responsabilidad, en el que debes dar clic en ambas casillas de la parte posterior del mensaje que advierte que las anécdotas son anónimas y no son acusaciones legales.

Registro Nacional de Infieles México ı Foto: Especial

Posteriormente debes dar clic en Aceptar y Continuar, y posteriormente se abrirá una pestaña en la que debes dar clic en la casilla “Declaro que he leído y acepto” en la que establece que las anécdotas son ficticias.

En este recuadro puedes poner los datos ficticios de la persona infiel como el título de la anéctoda (el nombre), subtitulo (apellidos), departamento (estado), distrido (alcaldía o municipio), edad, ocupación, tiempo de la relación, periodo de la infidelidad, datos adicionales y pruebas.

Una vez que relates la historia de infidelidad debes bajar para continuar con las advertencias, y dar clic en el recuadro naranja en el que se establece, de nueva cuenta, que las anécdotas son ficticias, y posteriormente debes dar clic en registrar.

Registro Nacional de Infieles México ı Foto: Especial

Es importante saber que todas las historias que se colocan en el RNI son ficticias, por lo que no se pueden compartir datos personales reales para evitar filtrar información sensible como direcciones exactas.