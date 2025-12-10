Cometa interestelar 3I Atlas de la NASA: ¿Estará cerca de la Tierra el 19 de diciembre y se podrá ver?

El cometa 3I Atlas es el tercer objeto interestelar en ser descubierto, y este fue visto por primera vez el 1 de julio del 2025 en Río Hurtado, Chile, en el telescopio Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por su acrónimo en inglés).

En noviembre, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés), dio a conocer algunas imágenes que obtuvieron durante las campañas de observación del cometa 3I Atlas.

Durante esta campaña de observación la NASA contó con 12 recursos para poder captar las imágenes del objeto interestelar durante su trayecto por el Sistema Solar desde su primer avistamiento en julio.

Cometa interestelar 3I Atlas ı Foto: NASA

¿El cometa 3I Atlas estará cerca de la Tierra el 19 de diciembre?

Las imágenes obtenidas desde Marte han sido las más cercanas hasta el momento, y estas se obtuvieron el 3 de octubre cuando el cometa 3I Atlas se encontraba a una distancia de 30,6 millones de kilómetros del planeta rojo.

Además, se pudieron obtener imágenes ultravioletas para comprender la composición del cometa por el orbitador Atmósfera y Evolución de Materiales Volátiles de Marte (MAVEN, por su acrónimo en inglés).

La NASA señaló que el cometa 3I Atlas “hará su tránsito más cercano de la Tierra alrededor del viernes 19 de diciembre a 274 millones de kilómetros”, y que continuarán observando el trayecta de este objeto interestelar por el Sistema Solar.

Pese a que este pasará cerca de la Tierra no podrá ser visto fácilmente debido a que se encontrará a casi el doble de la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, sin embargo, este cometa puede ser visto mediante la simulación “Ojos en el Sistema Solar” de la NASA.

Imagenes del cometa 3I Atlas ı Foto: NASA

El cometa interestelar 3I Atlas tiene un halo de gas y polvo que forma la coma que caracteriza a estos objetos, y de acuerdo con la NASA, se detectaron átomos de hidrógeno que el cometa libera cuando la luz solar lo clienta.

Cuando esto sucede, el hielo de agua del cometa se convierte en vapor, y cuando estas son liberadas en el espacio, posteriormente se descompone en átomos de oxígeno e hidrógeno.

Asimismo, la NASA señala que las características, color, velocidad y dirección de este objeto interestelar son las que se esperan de un cometa, pues este tiene un núcleo helado y una nube de gas y polvo que lo rodea y forma una coma.

Imágenes del cometa 3I Atlas obtenidas por MAVEN ı Foto: NASA

El cometa interestelar 3I Atlas alcanzó su punto más cercano al Sol el 30 de octubre, y su trayectoria es hiperbólica, lo que significa que no está limitado a la gravedad del Sol, sino que solamente va de paso por el Sistema Solar.

