Corona de adviento: Oración para el tercer domingo de adviento 2025

La corona de adviento es una tradición religiosa con la que la comunidad católica se prepara antes de navidad, por lo que durante los cuatro domingos previos a la navidad se encienden las velas.

La corona de adviento es un círculo formado con follaje verde en el que se colocan 4 velas, tres de color morado y una de color rosa, y además de estas, al centro se coloca un cirio o vela blanca.

Con esta tradición se marca una temporada de reflexión y agradecimiento, por lo que los fieles pueden prepararse antes del nacimiento de Cristo para recibir bendiciones llenos de esperanza y alegría.

Corona de Adviento ı Foto: Especial

¿En qué orden se encienden las velas de la corona de adviento?

La corona de adviento tiene cuatro velas, tres moradas y una rosa, y estas deben encenderse los cuatro domingos previos a la navidad, por lo que este 2025 la primer vela se encendió el domingo 30 de noviembre.

El orden en el que se deben encender las velas de la corona de adviento durante este 2025 es el siguiente:

Domingo 28 de noviembre: Se enciende una vela morada, y esta representa la esperanza

Domingo 7 de diciembre : Se enciende una vela morada, y esta representa la paz y la fé

Domingo 14 de diciembre: Se enciende una vela rosa , y esta representa la alegría

Domingo 21 de diciembre: Se enciende una vela morada, y esta representa el amor

Durante el miércoles 24 de diciembre debe encenderse el cirio o vela blanca del centro de la corona de adviento, y regularmente se enciende durante la cena de la víspera de navidad.

Elementos de la Corona de Adviento ı Foto: Especial

Oración para el tercer domingo de adviento 2025

Durante los domingos que se encienden las velas de la corona de adviento algunas personas acostumbran cantar y rezar, por lo que en La Razón te compartimos una oración de Radio Claret que puedes hacer durante el tercer domingo de adviento.

Se entona algún canto, y posteriormente se deben persignar.

El guía dice: Reconozcamos ante Dios que somos pecadores.

Todos deben rezar la oración “Yo confieso”

Liturgia de la palabra.

Se debe hacer la lectura de la Primera carta a los Tesalonicenses 5,23: ”Que el propio Dios de la paz los santifique, llevándolos a la perfección. Guárdense enteramente, sin mancha, en todo su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor”. Palabra de Dios.

Se hace una breve pausa para meditar y se dice una reflexión.

Guía: Los hombres de hoy no verán en persona a Cristo en esta Navidad. Pero sí verán a la Iglesia, nos verán a nosotros. ¿Habrá más luz, más amor, más esperanza reflejada en nuestra vida para que puedan creer en El?

Se enciende la vela y se dice la siguiente oración.

Guía: En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. Se anuncia la buena noticia: ¡El Señor va a llegar! ¡Preparen sus caminos, porque ya se acerca! Adornen su alma como una novia se engalana el día de su boda. ¡Ya llega el mensajero!. Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando encendemos estas tres velas cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para que brilles, llama para que calientes. ¡Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor!

Se reza un “Padre Nuestro” entre todos, posteriormente el guía dice: “Ven, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros.”, y posteriormente todos dicen “Y seremos salvados. Amén”