Estos son los cantos de las posadas navideñas y los elementos que no pueden faltar

Durante las tradicionales posadas navideñas se puede disfrutar de distintas actividades propias de esta celebración, y estos son los elementos y los cantos que se realizan para pedir posada.

Este 2026 las nueve posadas comienzan el martes 16 de diciembre y terminan el miércoles 24 de diciembre, por lo que seguramente en las calles cerca de tu hogar podrás observar a personas pidiendo posada.

Las posadas navideñas son una tradición en la que se representan los nueve meses de embarazo de María y el trayecto que la Virgen y José realizaron para encontrar posada en Belén antes del nacimiento de Cristo.

Nacimiento del niño Dios ı Foto: Especial

Elementos de las posadas navideñas

Durante las posadas navideñas, además del tradicional rito de peregrinación para pedir posada, también se puede disfrutar de otros elementos propios de esta celebración y conmemoración.

En las posadas navideñas se acostumbra compartir platillos típicos como tamales, buñuelos, algunos guisados, y también bebidas tradicionales como atole, café de olla y ponche de frutas.

Además, durante esta tradición también se acostumbra a romper una piñata de estrella con 7 picos, pues estos simbolizan los siete pecados capitales y los colores vibrantes de esta representan la tentación.

Asimismo, cuando se pide posada se acostumbra hacerlo con unas pequeñas velas de colores encendidas, que simbolizan la luz que guía a María y José en su andar hacia Belén.

Elementos de la posada navideña ı Foto: Especial

Cantos de las posadas navideñas

Este es el tradicional canto que se recita mientras se realiza la tradicional pedida de posada durante las nueve noches previas a la navidad:

Peregrinos: En nombre del cielo,

Os pido posada,

pues no puede andar,

mi esposa amada.

Anfitriones: Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sea algún tunante.

Peregrinos: No sean inhumanos, tennos caridad, que el Dios de los cielos se los premiará.

Anfitrión: Ya se pueden ir, y no molestar, porque si me enfado, los voy a apalear.

Peregrinos: Venimos rendidos, desde Nazaret, yo soy carpintero, de nombre José.

Anfitriones: No me importa el nombre, déjennos dormir, pues yo ya les digo, que no hemos de abrir.

Peregrinos: Posada te pido, amado casero, pues madre va a ser, la reina del cielo.

Anfitriones: Pues si es una reina, quien lo solicita, ¿Cómo es que de noche anda tan solita?

Peregrinos: Mi esposa es María, es Reina del cielo, y madre va a serdel divino Verbo.

Anfitriones: ¿Eres tú José? ¿Tu esposa es María? ¡Entren, peregrinos,no los conocía!

Peregrinos: Dios pague señores, vuestra caridad, y os colme el cielo, de felicidad.

Anfitriones:Dichosa la casa, que alberga este día, a la virgen pura, ¡La hermosa María!

Todos: Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón

Que aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón.

Posada Navideña ı Foto: Especial