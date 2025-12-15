Estos son los cantos de las posadas navideñas y los elementos que no pueden faltar

Durante las tradicionales posadas navideñas se puede disfrutar de distintas actividades propias de esta celebración, y estos son los elementos y los cantos que se realizan para pedir posada.
Este 2026 las nueve posadas comienzan el martes 16 de diciembre y terminan el miércoles 24 de diciembre, por lo que seguramente en las calles cerca de tu hogar podrás observar a personas pidiendo posada.
Las posadas navideñas son una tradición en la que se representan los nueve meses de embarazo de María y el trayecto que la Virgen y José realizaron para encontrar posada en Belén antes del nacimiento de Cristo.
¿Cuál es el propósito de las posadas navideñas y cuándo inician en 2025?
Elementos de las posadas navideñas
Durante las posadas navideñas, además del tradicional rito de peregrinación para pedir posada, también se puede disfrutar de otros elementos propios de esta celebración y conmemoración.
En las posadas navideñas se acostumbra compartir platillos típicos como tamales, buñuelos, algunos guisados, y también bebidas tradicionales como atole, café de olla y ponche de frutas.
Además, durante esta tradición también se acostumbra a romper una piñata de estrella con 7 picos, pues estos simbolizan los siete pecados capitales y los colores vibrantes de esta representan la tentación.
Asimismo, cuando se pide posada se acostumbra hacerlo con unas pequeñas velas de colores encendidas, que simbolizan la luz que guía a María y José en su andar hacia Belén.
Cantos de las posadas navideñas
Este es el tradicional canto que se recita mientras se realiza la tradicional pedida de posada durante las nueve noches previas a la navidad:
Peregrinos: En nombre del cielo,
Os pido posada,
pues no puede andar,
mi esposa amada.
Anfitriones: Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sea algún tunante.
Peregrinos: No sean inhumanos, tennos caridad, que el Dios de los cielos se los premiará.
Anfitrión: Ya se pueden ir, y no molestar, porque si me enfado, los voy a apalear.
Peregrinos: Venimos rendidos, desde Nazaret, yo soy carpintero, de nombre José.
Anfitriones: No me importa el nombre, déjennos dormir, pues yo ya les digo, que no hemos de abrir.
Peregrinos: Posada te pido, amado casero, pues madre va a ser, la reina del cielo.
Anfitriones: Pues si es una reina, quien lo solicita, ¿Cómo es que de noche anda tan solita?
Peregrinos: Mi esposa es María, es Reina del cielo, y madre va a serdel divino Verbo.
Anfitriones: ¿Eres tú José? ¿Tu esposa es María? ¡Entren, peregrinos,no los conocía!
Peregrinos: Dios pague señores, vuestra caridad, y os colme el cielo, de felicidad.
Anfitriones:Dichosa la casa, que alberga este día, a la virgen pura, ¡La hermosa María!
Todos: Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón
Que aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón.