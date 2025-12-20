Captan intensa pelea de ratas por un pan en el Metro de Nueva York | VIDEO

Si fuiste una persona activa en las redes sociales durante la primera mitad de la década de los 2000, seguramente recuerdas un clásico video con el nombre “Ratas pelean por un churro con Linkin Park de fondo”. Bueno, pues la nostalgia no es suficiente, y el momento volvió a hacerse realidad en el Metro de Nueva York.

Medios locales de Estados Unidos difundieron el momento en el que, en las vías del tren de la concurrida ciudad de Nueva York, dos ratas se enfrentan salvajemente por ganar un trozo de pan que algún transeúnte distraído arrojó al suelo.

Aspecto del Metro de Nueva York. ı Foto: Wikimedia

Justo como en el viejo video de la pelea por el churro, las ratas protagonizan un intenso duelo frente a frente, mientras sostienen el trozo de pan en una orilla cada una. Haciendo uso de toda la fuerza que les permite su cuerpecito, jalonean el biscuit en espera de ganarlo y devorarlo completo.

El video se corta en un momento climático, por lo que no se aprecia cuál de las ratas se terminó llevando el pan a su madriguera… o si al final resolvieron el asunto diplomáticamente y lo compartieron.

🇺🇸 | Dos ratas protagonizaron una intensa batalla de tres minutos en el Metro de Nueva York. pic.twitter.com/DePWIft5dk — News Day Mundo (@NewsDayMundo) December 20, 2025

Sin embargo, el momento se volvió viral en redes sociales, especialmente debido a que despertó la nostalgia por la citada grabación que se volvió popular hace más de diez años.

No obstante, para otras personas es un recordatorio de lo “surrealista” que puede ser la Gran Manzana (al igual que la Ciudad de México) y de las condiciones insalubres de la ciudad, las cuales permiten la proliferación de ratas.

Un cártel que advierte por las ratas en Nueva York. ı Foto: Wikimedia

Plaga de ratas, un problema crónico en Nueva York City

Si había una ciudad donde era más probable que se replicara el “meme” de las ratas peleando por un trozo de pan, debía ser Nueva York. Desde hace décadas, pobladores de la Gran Manzana denuncian una plaga crónica de estos animales, al grado de que se consideran parte del entorno urbano.

Fotografía de una rata captada en Nueva York. ı Foto: Wikimedia

En 2023, la empresa MMPC publicó un estudio en el que calculó que cerca de tres millones de ratas habitan la ciudad, lo cual significó un aumento de 42 por ciento respecto a 2010.

Incluso, entre los pobladores de la Ciudad de Nueva York existe el dicho: “hay una rata por habitante”, lo cual, tomado de forma literal, significaría que hay ocho millones de estos animales.

Sin embargo, entre 2024 y 2025, autoridades informaron que las quejas por ratas disminuyeron entre 20 y 24 por ciento, debido a mejores leyes en favor de la salubridad pública.

