¿Dónde comprar y cuánto cuesta el taxi Tsuru CDMX de Hot Wheels?

El taxi Tsuru de la CDMX ahora es una realidad para aquellos coleccionistas que disfrutan de piezas únicas, pues Hot Wheels lanzó una edición limitada de este famoso medio de transporte capitalino.

Este 20 de diciembre la marca de autos a escala 1:64 Hot Wheels lanzó a la venta una versión miniatura de los taxis de color rosa con blanco de la Ciudad de México, y esta pieza tuvo un increíble recibimiento entre los coleccionistas de la marca.

De acuerdo con el creador de contenido Marvin Bara, él fue el encargado de plasmar esta idea a Hot Wheels para lanzar a la venta el auto de colección, y al mostrar el paquete que le enviaron, comparte que solamente existen 3 mil 500 piezas de este auto.

Imágenes del Taxi Tsuru de la CDMX que lanzó Hot Wheels en 2025 ı Foto: Tik Tok: @marvin_bara

¿Dónde comprar el taxi Tsuru CDMX de Hot Wheels?

El taxi Tsuru de la CDMX de Hot Wheels es una pieza de colección inspirada en los autos Nissan Sentra SE-R’ 91, y este contiene detalles premium como un empaque con capelo para que este pueda colocarse en la colección de cualquier aficionado.

Esta pieza de colección contiene en la parte posterior un número de serie con holograma, y fue lanzado a la venta por medio de la página oficial de Mattel de Mercado Libre.

El taxi Tsuru de la CDMX tuvo un costo de lanzamiento de 599 pesos mexicanos, sin embargo, este se agotó inmediatamente al momento de que se liberó a la venta, por lo que ahora algunos revendedores lo tienen a la venta hasta por 6 mil 500 pesos mexicanos.

Reventa del Taxi Tsuru de la CDMX de Hot Wheels ı Foto: Captura de pantalla

¿Por qué los taxis de la CDMX son rosas?

Los autos que brindan servicio de taxi en la Ciudad de México tienen el particular color rosa mexicano y blanco desde el 2014, luego de que el gobierno lanzara una iniciativa para que este medio de transporte fuera identificable.

Esta acción se tomó para poder mejorar la seguridad de las personas que utilizan este medio de transporte y combatir a los taxis pirata, además, se eligieron estos colores como un símbolo de igualdad de género.

De acuerdo con la entonces titular de la Comisión Movilidad, Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Claudia Cortés, estos colores se implementaron en conmemoración al derecho al voto de la mujer, la lucha contra el cáncer y la erradicación del feminicidio.

Taxi Tsuru de la CDMX de Hot Wheels ı Foto: Especial La Razón

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.