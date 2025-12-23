Estos son algunos memes divertidos del Gordo de Navidad

Este lunes 22 de diciembre se realizó el Sorteo Extraordinario de Navidad en España, y después de que se dieran a conocer los números ganadores los memes comenzaron a inundar las redes sociales.

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 de España terminó a la media noche, y durante esta transmisión las personas comenzaron a compartir memes en las redes sociales haciendo referencia a que no habían ganado nada.

Además, mucho de los memes sobre el Gordo de Navidad hacen referencia a los impuestos que deben pagar a Hacienda por haber obtenido alguno de los premios que se repartieron este 22 de diciembre.

Memes del Sorteo Extraordinario de Navidad

Memes del Gordo de Navidad

Entre los memes que comenzaron a compartirse en redes sociales por el Sorteo de la Lotería por navidad la mayoría hacen referencia a Hacienda o a que no les tocó ganar nada este año.

Estos son algunos de los memes que se compartieron en redes sociales por el Sorteo Gordo de Navidad:

Sorteo del Gordo de Navidad memes

Sorteo del Gordo de Navidad memes

Sorteo del Gordo de Navidad memes

Sorteo del Gordo de Navidad memes

Sin duda alguna los memes son parte del humor que inunda las redes sociales, y los sorteos navideños de la Lotería nunca son una excepción para que las personas compartan imágenes divertidas en sus redes sociales.

¿Cuáles fueron los números ganadores del Gordo de Navidad en España?

El nímero ganador del Premio Gordo de la Lotería de Navidad de España en 2025 fue el número 79.432, y los medios locales apuntan que el premio fue repartido mayoritariamente en La Bañeza de León, pues se dieron 117 series.

Asimismo, los medios apuntan que el equipo de La Bañeza Fútbol Club adquirió el número que posteriomente fue vendido entre los socios, aficionados, y bares de la localidad, por lo que este premio se distribuyó en dicho municipio.

Además, 50 series fueron consignadas en Villablino, 15 en la Pola de Gordón y 16 series al distrito de Ciudad Lineal de Madrid, mientras que el segundo premio se otorgó al 70.048 y el tercero al 90.693.

El Sorteo del Premio Gordo de la Lotería de Navidad de España repartió 2.772 millones de euros, y este año se contó con 70 millones más de los que se tuvieron en 2024 para la Lotería Nacional.

‼️Sale 'El Gordo': 79.432



El salón del Teatro Real celebra por todo lo alto que ya ha salido el primer premio de la #LoteríadeNavidad



🔸Premiado con 4 millones de euros a la serie#LoteriaRTVE

— Radio Nacional (@rne) December 22, 2025

