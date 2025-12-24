¿A qué hora llega Santa Claus a México HOY 24 de diciembre?

¿A qué hora llega Santa Claus a México? Esta es la hora EXACTA de su arribo a nuestro país.

¡Mañana es Navidad! Lo que significa que esta noche, la de Nochebuena, miles de familias se reunirán para disfrutar de una deliciosa cena y un momento de unión. Además, los más pequeños esperarán la llegada de Santa Claus, quien traerá regalos a los mejor portados.

Como lo dicta la tradición, Santa Claus sale del Polo Norte la noche del 24 de diciembre para viajar por el mundo a bordo de su trineo y llevar alegría a todos los hogares en forma de regalos.

¡Santa Claus recorre el mundo para entregar regalos! ı Foto: Libre

Algunos hogares, especialmente en México, no ven a Santa Claus, porque aquí lo ayudan los Reyes Magos el 6 de enero. Sin embargo, en otros, provoca ilusión esperarlo, para ver si nos tocó un presente o solo una barra de carbón.

A esta hora llega Santa Claus a México HOY 24 de diciembre

Santa Claus lleva a cabo una labor titánica: recorre el mundo en su trineo y entrega regalos a todos los hogares de los niños bien portados (y de los traviesos también, pues a ellos les toca una barra de carbón).

Pero, ¿a qué hora exactamente llega Santa Claus a México? La respuesta a una labor de dimensiones tan grandes requiere una mezcla de matemáticas, ciencia e imaginación.

Imagen ilustrativa de regalos de Navidad. ı Foto: Especial

Como sabes, Santa Claus parte del Polo Norte y comienza su ruta cuando ya es medianoche en la Línea Internacional de Cambio de Fecha. A bordo de su trineo, avanza de este a oeste “siguiendo” la noche para tener más horas de oscuridad.

Así, el recorrido más eficiente de Santa sería, en ese orden, Oceanía, Asia, Europa, África, América del Sur, América del Norte y, para terminar, Hawái y Alaska.

Imagen ilustrativa de Santa Claus. ı Foto: larazondemexico

Es decir, América del Norte y, por lo tanto, México, están entre las últimas paradas de su lista. Sin embargo, como los horarios van cambiando a lo largo del mundo (no es la misma hora aquí que en Rusia, por ejemplo), aún nos encuentra de noche.

Así, Santa llega primero al sureste y termina en el noreste del país, recorriendo las tres zonas horarias del mismo. En conclusión:

Santa llega entre las 20:00 horas y las 22:00 horas al sureste de México (Yucatán, Quintana Roo…)

Santa llega entre las 21:00 horas y las 23:00 horas al Centro de México (CDMX, Guadalajara y Monterrey)

Santa llega entre las 23:00 horas y las 01:00 horas al noroeste de México (Baja California)

Este recorrido le permite a Santa llegar a México cuando los niños están dormidos, cuando terminaron las cenas de Nochebuena y aún no amanece en ninguna región del país.

