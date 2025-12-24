Santa Claus entrega regalos por el mundo: Sigue EN VIVO su recorrido HOY 24 de diciembre

Así puedes seguir EN VIVO la ruta de Santa Claus por el mundo HOY 24 de diciembre.

¡Santa Claus ya está entregando regalos por el mundo! A bordo de su trineo impulsado por Rodolfo y los demás renos, nuestro querido Papá Noel ya inició, como cada año, su recorrido en las casas de las familias para entregar juguetes a quienes se portaron bien, y carbón a los que hicieron travesuras.

Aunque la llegada de Santa Claus es una tradición con más arraigo en los países de habla inglesa (en México, esperamos más bien a los Reyes Magos), siempre es divertido seguir a Papá Noel, e ilusionarnos con que este personaje bonachón y barbudo visitará nuestro hogar.

¡Santa Claus recorre el mundo para entregar regalos! ı Foto: Libre

Para ello, la inteligencia de los Estados Unidos habilita, cada año, un sistema para seguir EN VIVO y en tiempo real la ruta de Santa Claus por el mundo. Así, a través de un complejo sistema de satélites, es posible que sigamos, desde cualquier lugar del mundo, su recorrido por todos los hogares del globo. Así lo puedes ver.

¿Cómo ver el recorrido de Santa Claus por el mundo EN VIVO?

El seguimiento del recorrido de Santa Claus por el mundo está a cargo del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés), el cual, a través de un complejo sistema de satélites, detecta las señales de la nariz roja de Rodolfo El Reno, lo que le permite dar seguimiento en tiempo real a Papa Noel por el globo.

Imagen de archivo de un satélite. ı Foto: PICRYL

Bueno, la realidad (pero no le digas a tus hijos), es que este sistema utiliza cálculos complejos que estiman la ruta de Santa Claus con base en la velocidad estimada de su trineo, su punto de partida desde el Polo Norte y la zona horaria de cada país.

Con base en eso, NORAD inicia un seguimiento en vivo de la ruta estimada de Santa Claus por el mundo, el cual es posible seguir a través de ESTE ENLACE o en una transmisión disponible todo el día en línea, que te dejamos a continuación.

¿Llegará Santa Claus a tu casa o no? No lo sabemos, pues depende de cómo te hayas portado. Sin embargo, seguir la transmisión del NORAD es un buen ejercicio, no solo para descubrir el alcance de las matemáticas, sino para mantener viva la ilusión esta Navidad al lado de tu familia.

¿Quién sabe? Tal vez encuentres un regalo debajo de tu árbol cuando menos lo esperas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am