10 Frases e imágenes de Navidad que puedes enviar en el WhatsApp de la familia

Mensajes de Navidad para el chat familiar de WhatsApp

La Navidad es una festividad que muchas personas pasan en compañía de su familia, amigos y seres queridos, pero si esta Navidad no puedes compartir la celebración con tu familia puedes enviarles un mensaje.

Si esta Navidad no podrás pasar tiempo con tu familia por la distancia, por tus estudios o por trabajo, siempre puedes recordarles que son importantes para ti y enviarles buenos deseos por medio de mensaje.

En La Razón te compartimos algunas frases e imágenes que puedes enviar en tus grupos de WhatsApp familiares para que les recuerdes que sin importar que no estén juntos presencialmente, siempre estás pensando en ellos.

TE RECOMENDAMOS: Para navidad Frases que puedes publicar para desear Feliz Navidad a tus clientes

Mensajes de Feliz Navidad para clientes ı Foto: Redes Sociales

10 Frases para desearle Feliz Navidad a tu familia

Un minuto de silencio por todos los que nacen en diciembre y les fusionan regalos de cumple y navidad. Que todo lo bonito te encuentre, te pase, y se quede contigo. Gracias por formar parte de mi vida este año, espero que tengan una Feliz Navidad y que todos sus deseos se cumplan. Espero que tus ojitos brillen más que las luces navideñas y que tus abrazos den más calor que un vaso de ponche este y todos los años. Felicesfiestas. Sé que este año luchaste contra muchas cosas que quizá nadie vio, te felicito por esas pequeñas victorias que sólo tú sabes cuánto te costaron. Tú puedes con más de lo que imaginas. Feliz navidad. No importa lo lejos que te encuentres, siempre recuerda que el mejor regalo que puedo recibir esta navidad es saber que cuento contigo siempre. Feliz Navidad. A veces los milaros son las buenas personas que se cruzan en nuestro camino, y tú eres una de ellas. Feliz Navidad. A toda mi familia y amigos, les deseo que esta navidad les devuelva las ilusiones de la infancia y que disfruten esta Navidad llenos de bendiciones y sueños. Mi familia es el mejor regalo de Navidad, y espero que este año disfruten de salud, amor y bendiciones. Si en estas fechas no te sientes animado te envío un fuerte abrazo, recuerda que cuentas conmigo y que tus emociones son válidas durante todo el año. Feliz navidad, gracias por formar parte de mi vida.

Imágenes divertidas de navidad para enviar en el grupo de WhatsApp familiar

Estas son algunas imágenes divertidas que puedes enviar esta Navidad en el grupo de WhatsApp que tienes con todos los miembros de tu familia.

Imagenes divertidas de Navidad para el chat familiar de WhatsApp ı Foto: Redes Sociales

Imagenes divertidas de Navidad para el chat familiar de WhatsApp ı Foto: Redes Sociales

Imagenes divertidas de Navidad para el chat familiar de WhatsApp ı Foto: Redes Sociales

Imagenes divertidas de Navidad para el chat familiar de WhatsApp ı Foto: Redes Sociales

Imagenes divertidas de Navidad para el chat familiar de WhatsApp ı Foto: Redes Sociales

Imagenes divertidas de Navidad para el chat familiar de WhatsApp ı Foto: Redes Sociales

Imagenes divertidas de Navidad para el chat familiar de WhatsApp ı Foto: Redes Sociales

Imagenes divertidas de Navidad para el chat familiar de WhatsApp ı Foto: Redes Sociales

Imagenes divertidas de Navidad para el chat familiar de WhatsApp ı Foto: Redes Sociales

Imagenes divertidas de Navidad para el chat familiar de WhatsApp ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.