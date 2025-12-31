¿Cuándo es la primera Luna Llena de enero 2026?

Las lunas llenas de cada uno de los meses que componen el año son parte fundamental para algunas personas que realizan rituales religiosos o energéticos durante esta etapa de la Luna.

El ciclo lunar está comprendido por un estimado de entre 29 y 30 días, y durante estos la luna pasa por cada una de las fases que tiene durante su recorrido alrededor de la Tierra.

Algunas personas toman en cuenta cuándo es la Luna Llena para poder realizar distintos tipos de rituales, como los cortes de cabello, e incluso existen creencias respecto a la energía de la Luna, por lo que algunas embarazadas se colocan listones rojos alrededor de la panza para proteger a sus bebés.

Listón rojo durante Luna Llena ı Foto: Especial

¿Cuándo es la primera luna llena del 2026?

De acuerdo con el calendario lunar de enero, durante este mes la Luna Llena será diferente a las otras, pues en el cielo la Luna de Lobo llenará de luz el cielo nocturno invernal

La primer luna llena de enero, que también es conocida como Luna Fría, será visible durante la noche del sábado 3 de enero, y la Luna comenzará su ciclo de nueva cuenta con una Luna Nueva que ocurrirá el domingo 18 de enero.

Al ser una Luna Llena distinta, esta puede aprovecharse para realizar distintos rituales como cargar los cristales o cuarzos con la energía lunar, o colocar un recipiente de vidrio con agua y sal en un lugar en donde la luz de la Luna brilla directamente, para que después de 48 horas puedas utilizar el agua lunar.

Luna llena ı Foto: Especial

Además, esta noche de Luna Llena también puede utilizarse para agradecer, realizar manifestaciones de los propósitos del 2026, e incluso para armar el Vision Board del año que comienza para que esté cargado de la energía lunar.

¿Cuándo son las Lunas Llenas del 2026?

Las Lunas Llenas que iluminarán en cielo durante los meses del 2026 ocurrirán en las siguientes fechas:

Enero: Sábado 3 de enero

Febrero: Domingo 1 de febrero

Marzo: Martes 3 de marzo

Abril: Jueves 2 de abril

Mayo: Viernes 1 de mayo y domingo 31 de mayo

Junio: Martes 30 de Junio

Julio: Miércoles 29 de Julio

Agosto: Viernes 28 de agosto

Septiembre: Sábado 26 de agosto

Octubre: Lunes 26 de octubre

Noviembre: Martes 24 de noviembre

Diciembre: Jueves 24 de diciembre

Fases de la Luna ı Foto: Especial

