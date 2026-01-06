Así es LEGO SMART Play, la gran apuesta de LEGO presentada en el CES 2026

El CES 2026, que se celebra del 6 al 9 de enero en Las Vegas, vuelve a consolidarse como el escaparate global donde la tecnología marca el rumbo del futuro. Organizado por la Consumer Technology Association (CTA), el evento reúne a las compañías más influyentes del mundo para presentar las innovaciones que impactarán la vida cotidiana en los próximos años.

En esta edición, la inteligencia artificial es el eje central de la conversación. Más allá de ser una promesa a largo plazo, la IA se muestra como una tecnología integrada de forma práctica en sectores como el entretenimiento, el hogar, la salud y la seguridad, redefiniendo la manera en que las personas interactúan con dispositivos y experiencias digitales.

Dentro de este contexto de innovación, marcas tradicionalmente asociadas con otros universos, como el del juego físico, también encuentran un espacio clave para reinventarse. LEGO aprovecha el CES 2026 para demostrar que creatividad, tecnología y narrativa pueden convivir en una misma experiencia, apostando por un nuevo concepto de juego interactivo pensado para niños y familias.

Lego presentó su nuevo 'bloque inteligente' ı Foto: AP

¿Qué presentó LEGO en el CES 2026?

El grupo presentó oficialmente LEGO SMART Play, una plataforma interactiva que representa una de las evoluciones más importantes en la historia de la marca desde la introducción de la minifigura en 1978.

El anuncio se realizó durante una presentación encabezada por Julia Goldin, directora de Producto y Marketing del Grupo LEGO, y Tom Donaldson, vicepresidente sénior del Creative Play Lab.

LEGO SMART Play transforma el juego tradicional al permitir que las creaciones reaccionen en tiempo real. La plataforma combina tres elementos clave: el ladrillo LEGO SMART, las etiquetas LEGO SMART y las minifiguras LEGO SMART, que interactúan entre sí para generar sonidos, comportamientos y respuestas dinámicas, fomentando la exploración y la narrativa imaginativa.

Así luce el nuevo 'bloque inteligente' de Lego ı Foto: AP

El corazón del sistema es el LEGO SMART Brick, un ladrillo equipado con más de veinte innovaciones patentadas, impulsado por un chip personalizado más pequeño que un stud estándar.

Incorpora sensores, acelerómetros, detección de luz y sonido, un altavoz miniatura con sintetizador integrado y carga inalámbrica, todo desarrollado para mantener la tecnología “invisible” dentro del juego físico.

Para su debut, LEGO anunció una colaboración con Disney y Lucasfilm, llevando LEGO SMART Play al universo de Star Wars. Los primeros sets “Todo en Uno” llegarán el 1 de marzo de 2026 en mercados seleccionados e incluirán escenarios icónicos, personajes legendarios y funciones interactivas que permiten revivir batallas, duelos y momentos emblemáticos de la saga.

Con sonidos de sables de luz, motores y hasta la Marcha Imperial, LEGO apuesta por una experiencia donde la imaginación y la tecnología se fusionan como nunca antes.

LEGO quietly unveiled one of its most important innovations in decades at CES 2026.



They didn’t add screens, nor did they add an app.



They made the brick itself smart. pic.twitter.com/iZsuw5YIg3 — Shruti (@heyshrutimishra) January 6, 2026

