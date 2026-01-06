CES 2026: Nvidia presenta DLSS 4.5

El CES 2026, que se realiza del 6 al 9 de enero en Las Vegas, vuelve a colocarse como el punto de encuentro más importante para la industria tecnológica a nivel global. Organizado por la Consumer Technology Association (CTA), el evento reúne a las compañías líderes que marcan el rumbo de la innovación.

En esta edición, la inteligencia artificial domina la conversación y se presenta como una herramienta integrada en la vida diaria, con aplicaciones que abarcan el entretenimiento, el hogar, la salud y la seguridad.

El gaming y los gráficos avanzados no son la excepción, y ahí es donde Nvidia capta gran parte de la atención.

CES Las Vegas 2026 ı Foto: AP

¿Qué presentó Nvidia en el CES 2026?

Nvidia aprovechó el CES 2026 para presentar DLSS 4.5, una actualización de su tecnología de renderizado con inteligencia artificial diseñada para las tarjetas gráficas GeForce RTX serie 50. Esta nueva versión introduce la capacidad de generar hasta cinco fotogramas adicionales por cada fotograma renderizado, lo que se traduce en partidas más fluidas y una mejora notable en la calidad de imagen.

La tecnología incorpora Dynamic Multi Frame Generation y 6X Multi-Frame Generation, permitiendo alcanzar hasta 240 fotogramas por segundo en resolución 4K con trazado de trayectoria activado.

Este avance es posible gracias a un modelo transformer de segunda generación, entrenado con un conjunto de datos más amplio, que multiplica por cinco la capacidad de cómputo y optimiza el muestreo de píxeles.

Además, este nuevo modelo mejora DLSS Super Resolution, elevando la calidad visual en más de 400 juegos y aplicaciones compatibles con GPU GeForce RTX. Con esta actualización, Nvidia amplía las capacidades de DLSS 4, lanzado el año pasado, que ya ofrecía generación múltiple de fotogramas en más de 250 títulos.

ICYMI all the latest announcements from GeForce On:



🟢 DLSS 4.5

🟢 New RTX Games

🟢 G-SYNC Pulsar availability

🟢 Remix Logic

🟢 GeForce NOW: more ways to play

🟢 RTX AI PC updates



Read the recap → https://t.co/DYEM2kLDcj pic.twitter.com/GIkdFcKsEH — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) January 6, 2026

