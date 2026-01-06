Samsung en CES 2026: televisores, proyectores y hogar inteligente con IA

El CES 2026, que se celebra del 6 al 9 de enero en Las Vegas, vuelve a reunir a las principales compañías tecnológicas del mundo para mostrar el futuro de la innovación. La feria, organizada por la Consumer Technology Association (CTA), se consolida como el escaparate clave donde la inteligencia artificial deja de ser promesa para convertirse en una experiencia cotidiana.

En esta edición, la IA es el eje central del evento, con aplicaciones que abarcan desde el entretenimiento y el hogar hasta la salud y la seguridad. En ese contexto, Samsung se posiciona como uno de los protagonistas más esperados, gracias a su enfoque en convertir la tecnología en un acompañante activo de la vida diaria.

La expectativa en torno a la marca coreana creció con la realización de The First Look 2026, un evento exclusivo celebrado en el Wynn Las Vegas, donde Samsung adelantó su visión bajo el lema “Tu compañero para una vida con IA”, mostrando cómo sus dispositivos se integran de forma inteligente en distintos entornos.

¿Qué presentó Samsung en el CES 2026?

Samsung estructuró su presentación en experiencias de compañeros de IA para el entretenimiento, el hogar y el cuidado personal. La zona más amplia fue la de Compañero de Entretenimiento, donde destacó el televisor Micro RGB de 130 pulgadas, ganador del CES Innovation Awards 2026 Best of Innovation.

Este modelo, el primero de su tipo en ese tamaño, apuesta por colores de última generación, control por voz y una experiencia inmersiva sin manos.

En proyección, la compañía presentó el Freestyle+, un proyector portátil con IA que ajusta automáticamente la imagen al espacio, mejora el brillo hasta 430 lúmenes ISO y ofrece sonido envolvente de 360 grados con compatibilidad Q-Symphony.

La zona Compañero para el hogar mostró electrodomésticos con IA como el Bespoke AI Refrigerator Family Hub, la Bespoke AI Laundry Combo y el Jet Bot Combo, diseñados para reducir o eliminar tareas domésticas. Finalmente, en Compañero de cuidado, Samsung integró dispositivos Galaxy y wearables con Samsung Health para mejorar el sueño, el ejercicio y el monitoreo de la salud.

Nuevo televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung ı Foto: Europa Press

