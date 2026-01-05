CES Las vegas 2026: dónde ver y a qué hora es el evento de tecnología

Las Vegas se prepara para recibir a miles de visitantes con la edición CES 2026, el evento tecnológico más influyente a nivel global, organizado por la Consumer Technology Association (CTA).
Del 6 al 9 de enero de 2026, la feria reunirá a fabricantes, desarrolladores, startups y líderes de la industria para mostrar el panorama completo de la innovación tecnológica.
Este año, el CES 2026 estará fuertemente marcado por la integración de la inteligencia artificial en productos de uso cotidiano, desde electrodomésticos y automóviles hasta wearables, robótica, salud digital y sistemas de entretenimiento.
Dónde ver y a qué hora es el CES 2026
Quienes no asistan de forma presencial podrán seguir el CES 2026 en vivo a través del portal oficial del evento y su canal oficial de YouTube, donde se transmitirán conferencias magistrales, charlas y entrevistas clave.
Horarios destacados (hora de México, CST):
6 de enero
- Siemens: 10:30 – 12:00 horas
- Lenovo Tech World: 19:00 – 20:40 horas
7 de enero
- Caterpillar: 10:00 – 11:00 horas
8 y 9 de enero
- Deportes y tecnología: 12:00 horas
- Inclusión: 15:00 horas
- Energía, inversiones y redes inteligentes: 11:00 – 13:00 horas
- Shark Tank Open Call: todo el día
¿Qué esperar del CES 2026?
Entre las empresas más relevantes destacan Samsung, uno de los mayores exhibidores; Lenovo, que presentará nuevas experiencias de IA vinculadas a eventos como la FIFA y la Fórmula 1; y LEGO, que realizará su primera rueda de prensa en la feria.
También estarán presentes gigantes de los semiconductores como Nvidia, Intel, AMD y Qualcomm, con un fuerte enfoque en el futuro de la inteligencia artificial.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT