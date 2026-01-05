CES Las vegas 2026: dónde ver y a qué hora es el evento de tecnología

Las Vegas se prepara para recibir a miles de visitantes con la edición CES 2026, el evento tecnológico más influyente a nivel global, organizado por la Consumer Technology Association (CTA).

Del 6 al 9 de enero de 2026, la feria reunirá a fabricantes, desarrolladores, startups y líderes de la industria para mostrar el panorama completo de la innovación tecnológica.

Este año, el CES 2026 estará fuertemente marcado por la integración de la inteligencia artificial en productos de uso cotidiano, desde electrodomésticos y automóviles hasta wearables, robótica, salud digital y sistemas de entretenimiento.

An exclusive first-look experience at CES 2026 is at your fingertips at CES Unveiled! New brands, up-and-coming startups, and what's next in tech is HERE from visionary thinkers across the globe. Explore what's next.



Visit https://t.co/EvvJIHRxsw and follow the latest updates… pic.twitter.com/dmq1wtfh8O — CES (@CES) January 5, 2026

Dónde ver y a qué hora es el CES 2026

Quienes no asistan de forma presencial podrán seguir el CES 2026 en vivo a través del portal oficial del evento y su canal oficial de YouTube, donde se transmitirán conferencias magistrales, charlas y entrevistas clave.

Horarios destacados (hora de México, CST):

6 de enero

Siemens: 10:30 – 12:00 horas

Lenovo Tech World: 19:00 – 20:40 horas

7 de enero

Caterpillar: 10:00 – 11:00 horas

8 y 9 de enero

Deportes y tecnología: 12:00 horas

Inclusión: 15:00 horas

Energía, inversiones y redes inteligentes: 11:00 – 13:00 horas

Shark Tank Open Call: todo el día

At CES 2026, @LGUS is showcasing its vision of “Affectionate Intelligence in Action” — a philosophy that places people at the center of technology. Instead of managing products and appliances, people can focus on what truly matters: family, rest and meaningful moments.

Catch the… pic.twitter.com/FucaqUuzWr — CES (@CES) January 5, 2026

¿Qué esperar del CES 2026?

Entre las empresas más relevantes destacan Samsung, uno de los mayores exhibidores; Lenovo, que presentará nuevas experiencias de IA vinculadas a eventos como la FIFA y la Fórmula 1; y LEGO, que realizará su primera rueda de prensa en la feria.

También estarán presentes gigantes de los semiconductores como Nvidia, Intel, AMD y Qualcomm, con un fuerte enfoque en el futuro de la inteligencia artificial.

The future is warming up!

Breakthrough tech is already making waves at CES Unveiled and this is just a preview of what’s coming.

Get ready for what’s next at @ces 🚀 pic.twitter.com/DvP7SI1rqh — CES (@CES) January 5, 2026

