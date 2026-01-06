¿Por qué se le llama Eclipse solar ‘anillo de fuego’?

Este año ocurrirán dos eclipses solares, y uno de ellos dejará visible en el cielo un anillo de fuego, y uno de los lugares en los que podrá disfrutarse de este fenómeno astronómico será la Antártida.

El 17 de febrero ocurrirá el primero del 2026, mientras que el 12 de agosto ocurrirá el segundo, que será un eclipse solar total visible principalmente en Europa; además, este será el primer eclipse solar que se podrá observar después de un siglo.

El primer eclipse solar del 2026 será un eclipse anular de sol, por lo que se podrá ver un anillo de fuego no sólo en la Antártida, sino también en África y en países de Sudamérica como Chile y Argentina.

Eclipse solar anillo de fuego ı Foto: Especial

¿Por qué se llama anillo de fuego al eclipse solar?

El eclipse solar del 17 de febrero será un eclipse anular, lo que se origina cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, sin embargo, este satélite no logra cubrir por completo el Sol.

Cuando la Luna cubre la mayor parte del Sol en su paso alrededor de la Tierra esta deja ver alrededor del círculo oscuro lunar un anillo de fuego, y este se nombra así debido a sus colores.

Debido a que existe una distancia mayor entre la Tierra y la Luna, esta no logra cubrir al sol por completo, por lo que la luz del Sol puede verse atenuada, sin embargo, el cielo no logra oscurecer por completo como con un eclipse total.

Eclipse anillo de fuego ı Foto: larazondemexico

¿Qué tipo de eclipses solares existen?

Existen tres tipos de eclipses solares, total, parcial y anular; y cada uno de estos tiene una diferencia marcada en el espectáculo visible que ofrecen desde la Tierra, y esto se debe a la proporción del Sol que logran cubrir.

Un eclipse parcial ocurre cuando la Luna solo logra cubrir una parte del Sol, por lo que se ve una silueta en forma similar a la de una medialuna, por lo que la sombra parcial, conocida como penumbra, es la que se proyecta en la tierra.

Durante un eclipse solar total la Luna logra cubrir por completo al Sol, por lo que el cielo se oscurece por completo, y solamente es visible una corona de luz solar, sin embargo, dependiendo de la ubicación en la que te encuentres este eclipse puede percibirse como un eclipse total o parcial.

Eclipse solar ı Foto: Especial

