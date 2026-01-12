¿Cuádo es el Blue Monday 2026 y por qué es el día mas triste del mundo?

El Blue Monday o Lunes Azul es conocido como el día más triste del año, y este término comenzó a utilizarse para describir el tercer lunes de enero de todos los años desde el 2005.

El término Blue Monday fue propuesto por el psicólogo Británico Cliff Arnal en 2025, pues afirmaba que este día es el día más triste del mundo debido a una fórmula pseudocientífica que considera diversos factores.

El clima, la cuesta de enero, la desmotivación de los propósitos de Año Nuevo sin cumplir y el fin de la temporada vacacional son factores que, según dicho psicólogo, influyen directamente en el estado de ánimo de las personas de manera negativa.

Este 2026 el Blue Monday será el lunes 19 de enero, y aunque no ha sido comprobado cinentíficamente que, en efecto, es el día más triste del mundo, muchas personas continúan utilizando este término.

Blue Monday ı Foto: Especial

¿Por qué el Blue Monday es el día mas triste del mundo?

La fórmula pseudocientífica 1/8C+(D-d) 3/8xTI MxNA considera que el Blue Monday cuenta con diferentes factores variables que pueden repertcutir en este día:

Clima (C),

Deudas de las compras navideñas (D),

Sueldo de enero (d),

Tiempo transcurrido desde las vacaciones de Navidad (T)

Propósitos de dejar atrás malos hábitos (I)

Motivaciones positivas (M)

Necesidad de cambios (NA)

Pese a que no se ha comprobado dicha fórmula, el Blue Monday funciona como un día de apertura a la conversación respecto a la salud mental, el cuidado del bienestar emocional y el priorizar el autocuidado.

Se recomienda a las personas tomar este día como una oportunidad para analizar sus objetivos para poder realizar un ajuste real para las metas que quieren alcanzar durante los años.

Blue Monday ı Foto: Especial

Asimismo, se recomienda hacer cambios en los hábitos que puedan provocar incomodidad en cualquier sentido, como una mejor alimentación, espacios para recreación, ejercicio y pasar tiempo de calidad con los seres queridos.

Además, se recomienda a todas las personas permanecer en contacto con sus amigos y seres queridos, y buscar ayuda profesional y soporte emocional en caso de sentirse aislado o triste.

En México existen diversas líneas de ayuda y centros que ofrecen atención que ofrecen atención psicológica de manera gratuita, en la que se da apoyo incluso durante las 24 horas del día.

