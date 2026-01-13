¿Cuándo sale el iPhone 18 y cuál será el costo?

En 2025 salió a la venta el iPhone 17, que desde su lanzamiento comenzó a causar diversas reacciones no sólo por la variación limitada de colores que existen en sus versiones Pro y Pro Max, sino por su calidad.

Después de poco tiempo de haber sido lanzado, el iPhone 17 comenzó a generar reacciones entre sus compradores, pues dversos usuarios compartieron por medio de redes sociales el desgaste y la poca resistencia que tenían los dispositivos que habían adquirido recientemente.

Cada año Apple lanza a la venta su nueva versión de iPhone aproximadamente en septiembre, sin embargo, para este 2026 los amantes de la marca podrían no tener el lanzamiento de un nuevo dispositivo.

¿Cuándo sale el iPhone 18?

Existen diversas versiones que apuntan que para el 2026 Apple no lance a la venta la actualización número 18 del iPhone en ninguna de sus versiones, lo que podría romper con la tradición de la marca.

Sin embargo, algunas fuentes señalan que la versión simple del iPhone 18 llegará hasta la primavera del 2027, lo que lo convertiría en el primer dispositivo que no es renovado al cabo de un año.

Se espera que para este 2026 se lance la versión 17e del iPhone, mientras que para las versiones Pro y Pro Max del iPhone 18 si se tiene previsto que el lanzamiento ocurra en septiembre del 2026.

Además de esto, un nuevo lanzamiento que ha estado a la expectativa de muchos usuarios podría ocurrir en 2026, pues se espera que en septiembre también salga a la venta el iPhone plegable.

Para el 2027 se espera que sean lanzados el iPhone 18 y el iPhone 18e, por lo que los usuarios que prefieran la versión básica de los dispositivos de Apple tendrán que esperar un poco más.

¿Cuál será el costo del iPhone 18?

En cuanto a los costos, se cree que el iPhone 18 podría tener un costo aproximado de 999 dólares, mientras que el iPhone 18 Pro podría tener un costo de mil 199 dólares, y el iPhone Pro Max de mil 299 dólares,

Para el iPhone en su versión plegable se espera que este alcance un costo desde los 2 mil dólares o incluso hasta los 2 mil 500 dólares, lo que competiría con los dispositivos similares que existen en el mercado.

Hasta el momento toda la información no ha sido confirmada por Apple, por lo que las fechas de los posibles lanzamientos, así como la adición de nuevos modelos y los costos son simples especulaciones que existen en la actualidad.

