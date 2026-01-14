VIDEO de Samahara Lobaton exhibe supuesta infidelidad de su pareja

Circula en redes sociales un video en el que Samahara Lobatón exhibe una supuesta infidelidad por parte de su pareja, Bryan Torres, y este está provocando diversas reacciones en redes sociales.

Samahara Lobatón es una creadora de contenido peruana que se ha visto envuelta en polémicas en varias ocasiones, incluso antes de que esta tuviera una relación con Bryan Torres, a quien se le señala no sólo por la supuesta infidelidad, sino por agredirla.

En el video que circula en redes sociales se puede observar a Bryan Torres acostado en la cama mientras que Samahara Lobaton le muestra el teléfono celular y le pregunta ¿Quién es ella?.

Samahara Lobaton exhibe supuesta infidelidad de Bryan Torres ı Foto: Redes Sociales

Samahara Lobaton continúa preguntando a Bryan quién es la mujer, a lo que Bryan dice “ni si quiera sé cuándo”, mientras Samahara le señala que ha borrado conversaciones con varias mujeres.

“Tienes hartas mujeres allí, tomándole screenshot”, dice Samahara Lobaton a Bryan Torres, quien incluso dice “te lo juro por mis hijos” a Samahara, asegurando que no ha hecho nada.

Samahara Lobaton exhibe supuesta infidelidad de Bryan Torres ı Foto: Redes Sociales

Video de Samahara Lobaton siendo agredida

Pese a que en redes sociales el video de la supuesta infidelidad de Bryan Torres a Samahara Lobaton está provocando diversas reacciones, existe otro video en el que Bryan presuntamente agrede físicamente Samahara.

En el programa de televisión peruano “Amor Fuego” se narró un video en el que se observa el momento en el que ambos se encuentran discutiendo, y posteriormente Bryan parece lanzarla hacia la cama.

En un momento del video, que está censurado debido a la naturaleza de las presuntas agresiones, se puede observar que Bryan Torres está sobre Samahara Lobaton y posteriormente le coloca un objeto que parece ser una almohada sobre la cara.

El padre de Samahara, Abel Lobatón se pronunció ante las imágenes que circulan en redes sociales, y señala que “lo más omportante en este momento es hacerle saber a ella que necesita ayuda, que no está sola y que estamos aquí para apoyarla y ayudarla a salir de ese entorno tóxico.”

Abel Lobaton se pronuncia sobre video de Samahara Lobaton ı Foto: Captura de pantalla

Asimismo, el exfutbolista señaló que han tomado las acciones necesarias ante este caso, y que han actuado con responsabilidad; sin embargo, no brindó más información sobre las medidas que menciona.

La madre de Samahara, Melissa Klug aseguró que Bryan Torres debería recibir una sentencia en prisión, y de acuerdo con medios locales, incluso se presentó a la comisaría de Monterrico luego de conocer el video de la agresión contra su hija.

Video filtrado de Samahara Lebaton y Bryan Torres ı Foto: Redes Sociales

Por su parte, Samahara Lobaton no ha emitido ningún comunicado sobre los videos filtrados o sobre lo que comentaron los conductores del programa, quienes señalaron que la pareja ya se ha tenido enfrentamientos públicos previamente.

Comunicado de Samahara Lebaton realizado en 2024 ı Foto: Captura de pantalla