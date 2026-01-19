¿Cuándo será la Luna de Nieve en 2026?

En febrero ocurrirá un fenómeno astronómico que podrá ser disfrutado desde México incluso por los aficionados que no cuenten con equipo como telescopios, pues la Luna llena de nieve iluminará el cielo nocturno.

La Luna de nieve tiene un contexto históricobastante significativo, pues fue nombrada así debido a las condiciones climáticas como nevadas que se presentaban en Norteamérica y Europa durante febrero.

La Luna de nieve también era conocida como la Luna del hambre, debido a que las condiciones climáticas impedían o dificultaban a las personas el conseguir productos para su consumo.

Luna de Nieve ı Foto: Especial

¿Cuándo ocurre la Luna de nieve en 2026?

La Luna de Nieve será la segunda luna llena del 2026, por lo que el cielo nocturno se ilminará con esta increíble Luna el domingo 1 de febrero, y podrá disfurtarse desde aproximadamente las 22:00 horas.

No se requiere contar con equipo pofesional para poder apreciar la Luna Llena de febrero, pues esta podrá verse a simple vista y puede ser capturada con cualquier cámara fotográfica siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables para su apreciación.

La Luna de nieve está vinculada con un proceso de introspección y reflexión para algunas personas que aprovechan este momento para realizar rituales o prepararse para nuevas etapas o planeación de nuevos proyectos.

Luna llena ı Foto: Especial

Calendario de Lunas Llenas 2026

En 2026 el calendario que contempla los ciclos de entre 29 y 30 días de la Luna marca las distintas fases que esta tiene, incluídas las Lunas Llenas y las Lunas Nuevas, por lo que algunas personas pueden planear con tiempo los rituales que quieran hacer durante estas fechas.

En las siguientes fechas del 2026 las Lunas Llenas iluminarán el cielo nocturno:

Febrero: Domingo 1 de febrero

Marzo: Martes 3 de marzo

Abril: Jueves 2 de abril

Mayo: Viernes 1 de mayo y domingo 31 de mayo

Junio: Martes 30 de Junio

Julio: Miércoles 29 de Julio

Agosto: Viernes 28 de agosto

Septiembre: Sábado 26 de agosto

Octubre: Lunes 26 de octubre

Noviembre: Martes 24 de noviembre

Diciembre: Jueves 24 de diciembre

Estas son las fechas que deben contemplar las personas que utilizan la Luna llena para realizar rituales que contemplen la energía Lunar como los baños de sanación, la quema de intenciones, y los ejercicios de abundancia.

Para realizar rituales durante la Luna Llena se recomienda crear un ambiente tranquilo que permita concentrar la energía, utilizar velas blancas para purificar el ambiente y utilizar diversos elementos naturales.

Fases de la Luna ı Foto: Especial

