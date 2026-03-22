Músico toca pieza clásica entre las ruinas de Beirut, en medio de ataques de Israel | VIDEO

En un momento que conmovió a las redes sociales, y provocó cuestionamientos sobre el alcance de las guerras, un músico interpretó una pieza clásica en un violonchelo, sobre las ruinas de un barrio en Beirut, Líbano, ciudad atacada por Israel como parte de su ofensiva contra el grupo paramilitar Hezbolá.

Medios internacionales difundieron un video que capta el momento en el cual el violonchelista libanés Mehdi El Sahili interpreta la pieza Andantino del compositor Aram Khachaturian, pero lo hace en una posición particular: en medio de las ruinas de un barrio en Beirut.

En la grabación se mira cómo el hombre, vestido como si fuera a tocar junto con una orquesta, interpreta la pieza encima de una pila de restos de edificios, mientras, de fondo, se aprecian estructuras afectadas y viviendas destruidas. Alrededor de él solo hay silencio, lo que vuelve más poderosa la escena.

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El momento conmovió en redes sociales, pues fue visto como un gesto anti-guerra, una llamada de atención a las consecuencias de los conflictos militares en Medio Oriente, o una expresión de la importancia del arte en medio de momentos difíciles.

🇱🇧Lebanese cellist Mahdi Saheli plays Aram Khachaturian's composition "Andantino" on the ruins of South Beirut. pic.twitter.com/w4t0NguKod — Vegas ⚔️ (@vegasyx) March 20, 2026

La interpretación de la pieza se enmarca en otras expresiones artísticas anti-guerra que han surgido en días recientes, en medio de los conflictos en Medio Oriente, como el que se desarrolla entre Irán e Israel junto a Estados Unidos, o Israel contra Hamás en Gaza, y contra Hezbolá en Líbano y otros países de la región.

¿Por qué Israel está atacando Líbano?

Los recientes ataques de Israel contra Líbano son parte de una serie de operaciones más grandes que se han desarrollado desde hace décadas, pero que se recrudecieron en años recientes como parte de una ofensiva del primero para combatir al grupo Hezbolá, al cual acusa de estar en territorio de su vecino.

Una invasión a gran escala de Israel a Líbano ocurrió en 2024, lo cual llevó a un conflicto que se extendió por seis meses, hasta que, en noviembre de ese año, ambas partes acordaron un alto el fuego.

🇮🇱🇱🇧 The IDF says it’s hitting Hezbollah targets in Beirut, taking strikes into Lebanon’s capital.pic.twitter.com/leA8pBnuDq https://t.co/S3XRXqyFVj — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 21, 2026

No obstante, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva ofensiva contra Irán, la agrupación Hezbolá rompió el alto el fuego, y comenzó nuevos ataques contra el primero. En respuesta, Israel inició nuevas operaciones terrestres en el sur de Líbano con el objetivo de desmantelar la infraestructura de Hezbolá y establecer una “zona de seguridad” que permita proteger a sus civiles en el norte.

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