Más de 100 ciudadanos iraníes salen del Líbano con apoyo de Rusia.

Rusia evacuó de Beirut, capital del Líbano, a más de 100 iraníes, entre ellos personal diplomático, informó la agencia de noticia AFP.

Los 117 iraníes fueron sacados de Beirut a bordo de un avión que tenía como destino inicial Turquía.

Dicha acción fue realizada después de que la Embajada de Irán informara a las autoridades libanesas la realización de la evacuación.

Además, Líbano prohibió toda actividad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), acusado de ser uno de los principales respaldos del grupo libanés Hezbolá.

Beirut ha sido bombardeado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), con la excusa de una respuesta de ataques de Hezbolá.

Hasta el momento, ya sumaron 24 personas muertas durante las últimas horas en tres ataques israelíes en el sur del Líbano y son ya más de 60 los fallecidos por operaciones israelíes

Desde el comienzo de estos nuevos enfrentamientos, los ataques israelíes han dejado, según el Ministerio de Salud libanés, 394 muertos, incluidos 83 niños, y otros mil 130 heridos.

Rusia se mantiene al margen en la guerra

Mientras misiles y bombas de Estados Unidos e Israel caen sobre Irán, Rusia ha respondido con palabras de indignación, pero sin ninguna acción visible para apoyar a su aliado de Oriente Medio.

Esa postura cautelosa está impulsada por el enfoque del presidente Vladimir Putin en Ucrania y su aparente esperanza de que la guerra con Irán juegue a favor de Moscú aumentando sus ingresos petroleros y erosionando el apoyo occidental a Kiev.

Putin envió sus condolencias al presidente iraní Masoud Pezeshkian, condenando el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, el pasado fin de semana como una “violación cínica de todas las normas de la moral humana y del derecho internacional.”

Aunque el fracaso de Moscú para ayudar a otro aliado tras la destitución en 2024 del exgobernante sirio Bashar al-Ásad y la detención en enero de Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro pusieron de manifiesto los límites de su influencia, el Kremlin espera obtener beneficios de la guerra con Irán a largo plazo.

El Kremlin también espera que la guerra con Irán distraiga la atención global de Ucrania, agote los arsenales occidentales y obligue a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN a reducir el apoyo militar a Kiev.

Con información de AP y AFP.

JVR