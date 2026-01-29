PlayStation Plus: Estos son los juegos gratis disponibles en febrero 2026

A partir de enero del 2026 PlayStation Plus presentó cambios en sus catálogos disponibles en los servicios de suscripción, lo que dejó como resultado que los usuarios de Essential contaran con una oferta reducida de juegos gratuitos.

Sin embargo, los usuarios que cuenten con suscripciones de PlayStation Plus Extra y Premium en las consolas PS4 y PS5 podrán continuar disfrutando de los juegos gratuitos que tienen disponibles cada mes.

Para el mes de febrero PlayStation Plus tendrá disponible cuatro juegos que podrán ser descargados totalmente gratis que estarán disponibles a partir del martes 3 de febrero y dejarán de poder ser descargados hasta el 2 de marzo.

PlayStation Plus ı Foto: Especial

¿Cuáles son los juegos gratis de de PlayStation Plus de febrero?

Los cuatro juegos de PlayStation Plus que estarán disponibles para poder descargarse totalmente gratis a partir del 3 de febrero son los siguientes:

Undisputed disponible unicamente para PS5 Subnautica: Below Zero disponible tanto para PS5 como para PS4 Ultros disponible tanto para PS5 como para PS4 Ace Combat 7: Skies Unknown disponible unicamente para PS4

Estos videojuegos que estarán disponibles para descargar totalmente gratis ofrecen una gran variedad para distintos tipos de jugadores, pues incluyen combates aéreos tácticos, supervivencia mediante la búsqueda, simulación realista de boxeo, y ciencia ficción alternativa.

Los juegos que cuentan con fecha límite el 2 de febrero para ser descargados son LEGO Horizon Adventures; Killing Floor 3; The Outlast Trials; SYNDUALITY: Echo of Ada; y Neon White.

Cambios PlayStation Plus 2026 PS5 ı Foto: Especial

A partir de este 20 de enero los usuarios que cuentan con suscripciones Extra y Premium ya no pudieron contar con títulos como Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name; Monopoly Plus; Sayonara Wild Hearts; y SD Gundam: Battle Alliance, pues estos fueron eliminados.

Esto se debe a que PlayStation Plus ofrecerá mejoras para los usuarios que cuenten con las suscripciones mensuales de Extra y Premium, pues a partir de este año pretenden enfocarse en dichos usuarios como parte de una evolución.

Los juegos que sean descargados por los usuarios estarán disponibles en sus bibliotecas aún después de que ya no puedan ser descargados siempre y cuando sus suscripciones se encuentren activas.

Hasta el momento continúan lanzando videojuegos gratuitos disponibles para los usuarios que cuentan con una consola PS4, por lo que esto permite que los amantes de PlayStation puedan continuar jugando sin tener que adquirir una consola nueva.

Cambios PlayStation Plus 2026 PS4 ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .