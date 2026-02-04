Las nuevas FOTOS de Jeffrey Epsteins con menores que causan repulsión al mundo

El perturbador caso de Jeffrey Epstein volvió a dar qué hablar y es que luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos liberara más de 3 millones de archivos, en los que venían fotografías que le están dando la vuelta al mundo.

En estos nuevos archivos revelados se difundieron nuevas fotos de Epstein, las cuáles son muy perturbadoras y que están causando repulsión entre los usuarios de Internet.

Las nuevas fotos de Epstein

Las nuevas fotos, muy perturbadoras, son en las que aparece Jeffrey Epstein, pero sale con menores de edad, muy pequeñas.

En una de las imágenes, posiblemente la más perturbadora, se le puede ver a Epstein cargando a la menor y acercándose a su cuerpo haciendo un además como si la fuera a morder. En la imagen no se ve el rostro solo los pies y parte del cuerpo.

Una de las nuevas fotos de Epstein que causan polémica ı Foto: Redes sociales

En otra imagen se le puede ver a Epstein sentado para que le tomen una fotografía, pero lo más impactante es que a lado de él aparece un pequeño pie con una chancla negra, igual de pequeña, por lo que los usuarios empezaron a señalar que se trataba de una niña.

En otras fotos Epstein sale cargando a menores que son muy pequeñas en sus piernas y abrazándolas, mientras que hay imágenes en las que aparecen menores pero más jovencitas, acompañándolo en su avión o simplemente viéndolas sin ropa.

El caso de Epstein volvió a surgir cuando el Departamento de Justicia hizo públicos nuevos documentos, los cuales borró porque hubo quejas sobre que se estaba vulnerando la identidad de las víctimas, ya que aparecen nombres y apellidos de las personas relacionadas al caso que aparecían en correos electrónicos.

Sin embargo, siguen saliendo imágenes perturbadoras de Epstein con menores, incluso hay una foto de él que desata una teoría que dice que él estaría vivo todavía y que su muerte habría sido fingida para evitar pasar el resto de su vida en la cárcel.