¿Son reales las 4 lunas de Rusia? | FOTOS

El primer día de este mes se hizo viral en redes sociales un fenómeno bastante peculiar, pues en el cielo de Rusia pudieron observarse cuatro lunas al mismo tiempo, lo que provocó cierta incertidumbre en las personas.

Las cuatro lunas que aparecieron en la segunda ciudad más grande de Rusia, San Petersburgo, causaron conmoción y alcanzaron viralidad en redes sociales rápidamente, pues este suceso no ocurre frecuentemente.

Estas cuatro lunas del cielo ruso incluso comenzaron a desatar teorías, y muchos usuarios señalaron que tanto las imágenes como los videos eran falsos, pues se notaba que estaban hechos con un programa de edicición.

Paraselenae de Rusia ı Foto: Captura de pantalla

Otros usuarios incluso se preguntaban si las imágenes y videos eran reales, o si estaban generadas con Inteligencia Artificial, si a caso se trataba del reflejo de un cristal, o incuso se preguntaban si existían videos desde otros ángulos.

Algunos usuarios relacionaron las cuatro Lunas de Rusia con fenómenos en los que se podrían ver implicados seres de otros planetas, y otros lo relacionaron con pasajes bíblicos.

“Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa de… Lucas 21:25” se lee en los comentarios de una publicación del video de las cuatro Lunas de Rusia.

4 moons seen all across Russia last night! 🌝🌛🌛🌛 pic.twitter.com/Vb28G1jg4H — FLAT OUT TRUTH (@TheFlatEartherr) February 2, 2026

¿Son reales las 4 lunas de Rusia?

Pese a que muchas personas pensaron que estas cuatro Lunas fueron generadas con Inteligencia Artificial o con edición de imagen, los cuatro satélites que se vieron en Rusia son reales, pero son una ilusión óptica conocida como Paraselenae.

Las cuatro lunas rusas tamién son un fenómeno conocido como Perro Lunar o Lunas Falsas, pues pese a que parece tratarse de cuatro Lunas, solamente se trata del reflejo de la Luna que acompaña a la Tierra.

Cuatro lunas de Rusia ı Foto: Redes Sociales

Este fenómeno ocurre con más frecuencia durante la Luna llena, pues es el momento en el que este satélite se encuentra a una distancia más corta de la Tierra, por lo que este fenómeno pued everse a simple vista.

El Perro Lunar ocurre cuando la luz de la Luna se ve reflejado en los cristales de hielo con forma hexagonal que se encuentran sobre unas nubes delgadas llamadas cirros o cirroestratos.

Cuatro lunas de Rusia ı Foto: Redes Sociales

Debido a esto, las lunas falsas se ven como unos fantasmas lunares al lado del satélite natural, que es visiblemente más vistoso y brilloso, mientras que los Perros Lunares son más tenues y con menos brillo.

Cuatro lunas de Rusia ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.