Meli Mega de Mercado Libre: qué es, cómo funciona, beneficios y precios

Mercado Libre lanzó Meli Mega, un nuevo plan de suscripción dentro de su programa de lealtad conocido como Meli+.

Este nuevo paquete combina entretenimiento y facilidades de pago, todo en un solo plan. La propuesta busca atraer a usuarios que tienen múltiples servicios de streaming y, al mismo tiempo, compran con frecuencia en la plataforma.

Con Meli Mega, Mercado Libre amplía su ecosistema digital al ofrecer no solo beneficios clásicos de compras y pagos, sino también acceso a varios servicios de entretenimiento por una tarifa mensual competitiva.

¿Qué es Meli Mega y cómo funciona?

Meli Mega es una suscripción integrada dentro de Meli+, el programa de beneficios de Mercado Libre que ya ofrecía ventajas como envío gratis en millones de productos, cashback y meses sin intereses en compras.

El plan Mega eleva esa experiencia al incorporar varias de las principales plataformas de streaming en un solo paquete.

El servicio reúne acceso a:

Netflix

Disney+

HBO Max

Apple TV+

Estas plataformas están disponibles en planes que pueden incluir publicidad (excepto Apple TV+, que no ofrece versión con anuncios), permitiendo al usuario acceder al contenido desde un solo contrato.

Además de streaming, Meli Mega mantiene los beneficios del ecosistema Meli+, como envíos gratis en productos con etiqueta Full desde cierta cantidad, hasta 2% de cashback en compras dentro de Mercado Libre y opciones de meses sin intereses.

Precios y beneficios

El plan base de Meli Mega actualmente tiene:

Precio promocional de 249 pesos al mes durante los primeros dos meses para nuevos usuarios que se suscriban entre el 11 de febrero y el 13 de abril de 2026 .

Precio regular de 399 pesos mensuales después del periodo promocional.

Según Mercado Libre, contratar las cuatro plataformas por separado costaría más de 500 pesos mensuales, por lo que el plan Mega puede representar un ahorro de entre 30 % y 50 % frente a suscripciones individuales.

