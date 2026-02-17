¿Cuál es el significado bíblico del miércoles de Ceniza?

El miércoles de ceniza es el día en el que se inicia el periodo de 40 días de cuaresma, y este periodo está lleno de diversas prácticas que hacen las comunidades católicas como la cruz que se coloca en la frente, el ayuno y la abstinencia.

Durante el miércoles de ceniza los fieles católicos asisten a las Iglesias para que se coloque una cruz de ceniza en la frente, y esto funciona como un indicador del reconocimiento de los pecador y la disposición de recibir el Sacramento de Reconciliación.

Además de esto, los miembros de la Iglesia católica acostumbran a realizar ayuno, que consiste en realizar únicamente una comida fuerte durante el día; y abstinencia, que consiste en dejar de consumir carnes rojas durante el miércoles de ceniza.

Significado bíblico del miércoles de Ceniza

Cuando un padre coloca la cruz de ceniza en la frente de los fieles dice la frase “Polvo eres y al polvo volerás”, esto es una referencia al Génesis 3:19, en el que se habla sobre el pecado original y sus consecuencias.

El capítulo 3 de Génesis relata la historia de Adán y Eva, y el versículo número 19 dice que “con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres y al polvo volverás.”

El periodo de la cuaresma se establece en Mateo 4:1-11 y en este se habla sobre los 40 días que permaneció Jesús ayunando en el desierto, y durante este periodo en el que tuvo hambre fue tentado y pudo abstenerse de estas tentaciones.

“Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” Mateo 4:1-11

Este periodo de 40 días marca un espacio en el que la comunidad católica puede demostrar su arrepentimiento por los pecados cometidos, el pedir ayuda a Dios y reflexionar para poder tener una transformación mental, emocional y espiritual.

La ceniza que se coloca el miércoles de Ceniza en la frente de los fieles se obtiene al quemar los ramos del Domingo de Ramos del año anterior, y estos pueden ser mezclados con agua bendita o aceite de oliva para poder formar una pasta.

