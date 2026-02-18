¿Qué se hace en el ramadán, cuándo inicia y cuánto dura?

El ramadán es una práctica común entre las personas musulmanas que comienza el 18 de febrero este 2026, y pese a que este también se trata de un ayuno, es muy distinto al ayuno que hacen las personas católicas durante el miércoles de ceniza y la cuaresma.

El ramadán es el nombre que recibe el noveno mes del calendario lunar del Islam, y este no cuenta con una fecha fija debido a que se basa en la aparición de la luna creciente.

Esta costumbre islámica corresponde al cuarto pilar de la religión, que es el ayuno que realizan y que se encuentra mencionado en el Corán 2:183 “Creyentes, se os prescribió el ayuno al igual que a los que os precedieron. Ojalá tengáis temor (de Allah).”

Ramadán ı Foto: Especial

Esto es lo que se hace durante el ramadán y su duración

El ramadán constiste en un ayuno que realizan las personas musulmanas, y en este no solamente se incluyen los alimentos, pues también deben abstenerse de bebidas y de relaciones sexuales desde el amanecer hasta el anochecer.

El ayuno del ramadan es una práctica de la que quedan excentas aquellas personas que no sean mayores de edad, así como quienes tengan algua enfermedad, sean personas adultas mayores, personas lactando o personas que estén menstruando.

Esto quiere decir que las personas musulmanas únicamente pueden ingerir alimentos antes de que salga el sol y una vez que haya concluido la puesta de sol; y además de esto, durante el ramadán también acostumbran a leer el Corán.

Platillos para romper el ayuno del ramadán ı Foto: Especial

El ramadán es un periodo en el que las personas musulmanas también deben abstenerse de fumar, cometer actos inmorales, tener mal humor, insultar o criticar, pues este periodo es considerado como la oportunidad para reflexionar y fortaleces sus lazos con la comunidad.

Durante el ramadán los musulmanes fortalecen su relación espiritual con Allah y su comunidad, pues se acostumbra a asistir con más frecuencia a la mezquita para poder realizar oraciones e incluso romper el ayuno acompañados.

Platillos para romper el ayuno del ramadán ı Foto: Especial

Esta práctica dura un mes aproximadamente, y cada año cambia el día de comienzo y fin conforme al calendario lunar, por lo que en 2026 comienza este miércoles 18 de febrero y concluye el jueves 19 de marzo.

En el ramadán los musulmanes acostumbran a consumir dátiles, licuados de fruta, jugos y distintos platos tradicionales o dulces que les ayuden a permanecer bien durante su ayuno.

Dátiles ı Foto: Especial

