Estas son las promociones para celebrar el Día de la Hamburguesa 2026 en México

El 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, y en México muchas cadenas de restaurante que se hicieron populares por este platillo tienen promociones exclusivas.

Se cree que las hamburguesas tuvieron su origen por inmigrantes alemanes, o incluso algunas versiones señalan que se creó en Estados Unidos; pero sin importar su lugar de origen, este platillo ha logrado posicionarse en el mundo con diferentes versiones.

Las hamburguesas regularmente combinan proteína con la carne que puede ser de diversos tipos como res, cerdo, cabrito, pescado o variantes a base de plantas y legumbres; vegetales como lechuga, jitomate y cebolla; y pan.

Durante el Día Internacional de la Hamburguesa muchas personas pueden disfrutar de las promociones que algunas cadenas tienen disponibles a lo largo del mundo, y México no es la excepción.

Imagen ilustrativa de una hamburguesa ı Foto: Especial

Promociones del Día Internacional de la Hamburguesa

Algunas de las promociones que se tendrán este jueves 28 de mayo por el Día Internacional de la Hamburguesa incluyen a las cadenas más reconocidas como McDonald’s, Burger King y Carl’s Jr.

McDonal’s: Tendrán disponibles las hamburguesas cuarto de libra en 28 pesos cada una. Estas podrán ser adquiridas por medio de un cupón digital en la aplicación, por lo que solamente se aplicará la rpmoción una vez por cada cliente o cuenta.

Carl’s Jr: Tendráb disponible la Famous Star con queso por 1 peso en la compra de un combo, descartando únicamente los combos infantiles Star Pals. Estará disponible en sucursales participantes y se debe solicitar la hamburguesa al realizar la compra

Burguer King: Sumado a las promociones que han tenido últimamente, este 28 de mayo tendrán disponible una Whopper gratis en la compra de un combo en las sucursales seleccionadas, por lo que se recomienda consultar los términos y condiciones en la aplicación.

Seguramente durante este día la afluencia de personas en este tipo de comercios aumenten, por lo que en La Razón te recomendamos tener paciencia al acudir a cualquiera de las sucursales de las cadenas con promociones disponibles este 28 de mayo.

Posiblemente algunos comercios locales se sumen a este día, por lo que es recomendable seguir los anuncios y redes sociales de los emprendimientos o restaurantes que se encuentren cerca para conocer si tendrán alguna promoción disponible para el Día Internacional de la Hamburguesa.

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