¿Dónde y a qué hora ver el eclipse lunar total y la Luna de Sangre el 3 de marzo?

El ecplise lunar total ocurrirá este 3 de marzo y será visible en México

Eclipse lunar Foto: Especial
Yosselin Pérez

El martes 3 de marzo ocurrirá el primer eclipse lunar total del 2026, por lo que la Luna de Sangre teñorá de rojo el cielo durante un tiempo más prolongado de lo habitual, y este fenómeno será visible en México.

El eclipse lunar es un fenómeno que ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, lo que genera una sombra en la Luna, y debido a que la luz solar no es bloqueada por completo, la Luna es visiblemente roja.

De acuerdo con la NASA, la Luna de Sangre toma el característico color anaranjado y rojo debido a que la Tierra bloquea la mayor parte de la luz solar que puede llegar a la Luna, por lo que esta luz es similar a la que podemos ver cuando ocurre el amanecer o el anochecer.

Luna de Sangre
Eclipse lunar

Luna de Sangre y eclipse lunar total: ¿A qué hora serán visibles el 3 de marzo?

Para poder ver el eclipse lunar total de este martes 3 de marzo no se requiere contar con algún filtro especial, pues este puede observarse a simple vista sin necesitar equipo especial.

Luna de Sangre
Luna de Sangre ı Foto: Especial

¿Dónde y a qué hora ver el eclipse lunar total del 3 de marzo?

La Luna de Sangre será visible en los siguientes lugares:

  • Asia y Australia: Será visible al este de ambos continentes durante el anochecer
  • Pacífico: Será visible durante toda la noche
  • América del norte, central y sur: Será visible durane las primeras horas de la mañana
  • Asia Central y América del Sur: Solamente será visible parcialmente
  • En África y Europa el eclipse lunar total no será visible este 3 de marzo
Eclipse lunar total 3 de marzo
Eclipse lunar total 3 de marzo ı Foto: NASA

En México la Luna de Sangre podrá ser vista a partir de las 05:00 horas, y este eclipse lunar total alcanzará su punto máximo alrededor de las 05:30 horas, mientras que alrededor de las 6:58 horas dejará de ser visible.

Para poder observar mejor un eclipse lunar se recomienda hacerlo desde lugares que se encuentren alejdados de la luz artificial, y opcionalmente se pueden utilizar telescopios o binoculares para ver con mayor detalle este fenómeno astronómico.

Esta Luna de Sangre podrá ser apreciada por los amantes de la astronomía después de un año; pues de acuerdo con la Nasa, este es el primer eclipse lunar que será visible en el continente americano desde marzo del 2025.

Etapas del eclipse lunar
Etapas del eclipse lunar ı Foto: NASA

