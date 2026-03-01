¿Dónde y a qué hora ver el eclipse lunar total y la Luna de Sangre el 3 de marzo?

El martes 3 de marzo ocurrirá el primer eclipse lunar total del 2026, por lo que la Luna de Sangre teñorá de rojo el cielo durante un tiempo más prolongado de lo habitual, y este fenómeno será visible en México.

El eclipse lunar es un fenómeno que ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, lo que genera una sombra en la Luna, y debido a que la luz solar no es bloqueada por completo, la Luna es visiblemente roja.

De acuerdo con la NASA, la Luna de Sangre toma el característico color anaranjado y rojo debido a que la Tierra bloquea la mayor parte de la luz solar que puede llegar a la Luna, por lo que esta luz es similar a la que podemos ver cuando ocurre el amanecer o el anochecer.

Para poder ver el eclipse lunar total de este martes 3 de marzo no se requiere contar con algún filtro especial, pues este puede observarse a simple vista sin necesitar equipo especial.

Luna de Sangre ı Foto: Especial

¿Dónde y a qué hora ver el eclipse lunar total del 3 de marzo?

La Luna de Sangre será visible en los siguientes lugares:

Asia y Australia: Será visible al este de ambos continentes durante el anochecer

Pacífico: Será visible durante toda la noche

América del norte, central y sur: Será visible durane las primeras horas de la mañana

Asia Central y América del Sur: Solamente será visible parcialmente

En África y Europa el eclipse lunar total no será visible este 3 de marzo

Eclipse lunar total 3 de marzo ı Foto: NASA

En México la Luna de Sangre podrá ser vista a partir de las 05:00 horas, y este eclipse lunar total alcanzará su punto máximo alrededor de las 05:30 horas, mientras que alrededor de las 6:58 horas dejará de ser visible.

Para poder observar mejor un eclipse lunar se recomienda hacerlo desde lugares que se encuentren alejdados de la luz artificial, y opcionalmente se pueden utilizar telescopios o binoculares para ver con mayor detalle este fenómeno astronómico.

Esta Luna de Sangre podrá ser apreciada por los amantes de la astronomía después de un año; pues de acuerdo con la Nasa, este es el primer eclipse lunar que será visible en el continente americano desde marzo del 2025.

Etapas del eclipse lunar ı Foto: NASA

